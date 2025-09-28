平野惠一盛讚陳統恩阻殺陳晨威　點名岳政華關鍵回神表現

▲中信兄弟陳統恩。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟在「天王山之戰」第二戰以4比0完封樂天桃猿，搶下關鍵勝利；賽後總教練平野惠一受訪時特別肯定捕手陳統恩的臨場判斷，以及岳政華在低潮後敲出關鍵兩分砲的價值，他強調，細節的執行往往能左右比賽走向，而球員彼此的信任正是勝利的關鍵。

陳統恩在27日比賽蹲捕中，在前段屢次遭樂天打者上壘，今天則以優秀的表現幫助黃衫軍力保不失，談到此役陳統恩的表現，平野直言相信他，「昨天他可能難以入眠，一直熬夜做分析，今天的節奏就明顯不同。」

第4局時，陳統恩完成了一次成功的Pitch Out（牽制投球），化解了樂天的跑壘威脅，成為比賽轉折點；平野表示：「跑壘結果往往能影響整場比賽的氣勢與局勢，那一局守下來後，整個休息室的氛圍非常好，球員都更有信心。」

5局上岳政華敲出兩分全壘打，打破僵局並奠定勝基，對於這位近期陷入低潮、打序一路下滑的選手，平野展現信任：「岳政華在守備、跑壘、戰術執行上對球隊都不可或缺，他的打擊其實沒有不好，只是有時候會自亂陣腳，讓對手看出慌張的一面。」

平野進一步指出，球種比較少的投手，很常在第二輪跟第三輪的時候，會被對方打者容易的去掌握，因此他在4局結束後，就認為5局有機會突破僵局，並藉由團隊士氣延續攻勢。

「棒球畢竟是人與人的對抗，氣氛會左右球員表現，當我們守下那一局，全隊氣勢瞬間提升，打者也在下一個半局把握住機會，」平野最後說。