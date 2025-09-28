羅戈7局續寫神奇、岳政華兩分砲建功　兄弟4比0樂天橫掃天王山之戰

▲中信兄弟羅戈。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟28日晚間與樂天桃猿在「天王山之戰」第二回合正面交鋒，中信靠著先發洋投羅戈7局無失分的宰制級投球，加上岳政華在5局上轟出關鍵兩分砲，終場以4比0完封樂天，收下勝利也完成系列賽橫掃。

羅戈此役再度展現壓制力，7局僅被敲3支零星安打，送出5次三振沒有保送，用球數97球完成任務，賽後防禦率進一步下降至1.87；值得一提的是，這已經是他連續第4場繳出「7局無自責失分」的代表作，身手穩定度驚人，儼然成為中信投手群的定海神針。

樂天打線面對羅戈徹底熄火，全場僅有林泓育、陳晨威與廖健富分別對他擊出安打，但無法串聯形成攻勢；即便在7局下靠安打與暴投形成得點圈契機，仍被羅戈穩健化解。

比賽前4局形成投手戰，雙方互繳白卷；5局上黃衫軍率先突破僵局，岳東華安打上壘後，岳政華逮中陳克羿紅中速球轟出右外野，這發兩分砲幫助兄弟率先以2比0領先。

6局上兄弟再度展開攻勢，王威晨安打、許基宏保送迫使樂天換投。隨後宋晟睿高飛犧牲打帶回1分，岳東華補上適時安打再添1分，中信將比數拉開到4比0，基本奠定勝基。

樂天全場雖有零星安打，但未能有效推進，打線缺乏關鍵一擊，羅戈完成7局任務後，8局由吳俊偉接手，連續解決三名打者，9局再靠李振昌守成，成功將勝利收入囊中。

