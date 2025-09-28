運動雲

>

羅戈7局續寫神奇、岳政華兩分砲建功　兄弟4比0樂天橫掃天王山之戰

▲中信兄弟岳政華、王威晨、羅戈、許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟28日晚間與樂天桃猿在「天王山之戰」第二回合正面交鋒，中信靠著先發洋投羅戈7局無失分的宰制級投球，加上岳政華在5局上轟出關鍵兩分砲，終場以4比0完封樂天，收下勝利也完成系列賽橫掃。

羅戈此役再度展現壓制力，7局僅被敲3支零星安打，送出5次三振沒有保送，用球數97球完成任務，賽後防禦率進一步下降至1.87；值得一提的是，這已經是他連續第4場繳出「7局無自責失分」的代表作，身手穩定度驚人，儼然成為中信投手群的定海神針。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天打線面對羅戈徹底熄火，全場僅有林泓育、陳晨威與廖健富分別對他擊出安打，但無法串聯形成攻勢；即便在7局下靠安打與暴投形成得點圈契機，仍被羅戈穩健化解。

比賽前4局形成投手戰，雙方互繳白卷；5局上黃衫軍率先突破僵局，岳東華安打上壘後，岳政華逮中陳克羿紅中速球轟出右外野，這發兩分砲幫助兄弟率先以2比0領先。

6局上兄弟再度展開攻勢，王威晨安打、許基宏保送迫使樂天換投。隨後宋晟睿高飛犧牲打帶回1分，岳東華補上適時安打再添1分，中信將比數拉開到4比0，基本奠定勝基。

樂天全場雖有零星安打，但未能有效推進，打線缺乏關鍵一擊，羅戈完成7局任務後，8局由吳俊偉接手，連續解決三名打者，9局再靠李振昌守成，成功將勝利收入囊中。

▲中信兄弟岳政華、王威晨、羅戈、許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟岳政華。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿羅戈岳政華

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

安芝儇驚喜慶生！　鄭恩地壓軸開唱《MR. CHU》嗨翻大巨蛋

安芝儇驚喜慶生！　鄭恩地壓軸開唱《MR. CHU》嗨翻大巨蛋

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣飆球

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

5亞錦賽冠軍戰中華隊先發打線出爐

最新新聞

1亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

2戴資穎曝傷勢狀況　醫生建議別上場

3樂天主場驚見黃衫球迷！

4平野惠一盛讚陳統恩阻殺陳晨威

5羅戈盛讚陳統恩細節改變比賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366