吳念庭早安咖啡迷信靈驗　對西武前隊友郭俊麟重擊：有點歹勢

▲吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹在大巨蛋四連戰中，吳念庭繼首戰獲選MVP後，28日第四戰再度敲出勝利打點。他笑言與「PO咖啡文」有關，同時此戰對上前西武隊友郭俊麟，從過去在他身後守備，到如今以打者身分對決，並且在對戰數據上佔優勢，他笑說：「是很特別的感覺。」

「其實如果不是打下午三點的比賽，很想去松菸喝日本快閃店的咖啡。」吳念庭笑言，賽前很喜歡發「早安文」，分享喜歡的咖啡和美食。他也說：「如果贏球就會去喝同一家咖啡，是一種迷信的感覺。」

談到對戰郭俊麟9打數7安打，吳念庭表示：「好像對他狀況都不錯，有點歹勢，畢竟同隊這麼久，以前都是我守在他後面，現在卻變成對決，真的滿特別的。」他回憶，過去兩人常在西武二軍一起訓練，雖然以打者身份看投手的角度不同，但仍是熟悉的感覺。他笑說：「可能是因為熟悉投手，打得比較順。有些投手怎麼打都打不到，就像威能帝，希望未來也能從他手中打出安打。」

吳念庭4戰兩度拿到MVP贊助商禮物後表示：「很開心關鍵時刻能發揮，對球隊來說是最好的回饋。接下來還有六場比賽要拚，希望把氣勢延續到明天，對桃猿的比賽很重要。」目前台鋼雄鷹全年排名第四，正緊追第三名樂天桃猿，29日將正面交鋒。