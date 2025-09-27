獅1比0完封台鋼！終止大巨蛋6連敗　奧德銳自認投得辛苦

▲奧德銳 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

統一獅與台鋼雄鷹今（27日）在台北大巨蛋上演精彩投手戰，獅隊在6局靠著對方失誤攻下唯一致勝分，加上投手群聯手壓制，最終以1比0驚險拿下勝利，終止在大巨蛋的6連敗。

後勁前5局僅被擊出4支零星安打，展現穩定壓制力。6局續投時在兩出局後遭林安可敲安，面臨此戰最大危機。當下投手教練橫田久則原想喊暫停，但後勁主動比手勢示意「我可以」，選擇續留場上。隨後與潘傑楷纏鬥至滿球數，球數已突破百球，最終製造游擊滾地球，卻因曾子祐傳一壘發生失誤，讓雄鷹攻下分數。

更糟的是，曾子祐傳球過程中右小腿抽筋，經防護員檢查後退場，由林家鋐替補守備。總教練洪一中賽後表示，曾子祐腳傷並無大礙。

後勁隨後穩住，解決林祖傑，完成6局投球任務，被敲6安、送出2次三振，僅失1分非責失，連3戰繳出優質先發，但無奈打線熄火，吞下本季第2敗。

獅隊方面，洋投奧德銳先發前3局每局都讓對手攻佔得點圈，但靠著守備支援次次化解，未讓台鋼跑者越雷池一步。

前6局台鋼雖零星製造攻勢，卻始終無法串聯。7局兩出局後靠曾昱磬保送製造機會，獅隊換投李軍，林家鋐隨即補上安打，雄鷹再度逼近得分大門，可惜王博玄擊出的二壘滾地球遭對手美技攔截，依舊無功而返。

奧德銳此戰用105球投6.2局，被敲8支安打但沒有失分，送出3次三振，僅1次四壞，防禦率壓低至0.78，繳出優質好投，順利拿下來台第3勝。8局上，髙塩將樹保送吳念庭，2出局後被顏郁軒擊出安打，但隨後製造滾地球化解危機；9局上，

守護神陳韻文1出局後被敲安，但隨後穩住陣腳，順利守住1分領先。

奧德銳賽後坦言狀況並不理想，「真的滿累的，投起來很辛苦，他們打者很會纏鬥。」他透露前3局用球偏多，多次有人上壘，讓體力消耗更快，但仍咬牙投到6.2局，「守備真的很幫忙，大家今天都很棒，還有一次很關鍵的雙殺，能贏球是全隊的成果。」

總教練林岳平也特別點出第3局牽制的重要性，「今天他們打擊前段發揮很好，我們幸運地在第3局成功牽制，相對化解危機，之後奧德銳就完全把比賽節奏掌握回來。」

他補充，在大巨蛋要打出長打並不容易，對手只能依靠短程安打連串攻勢，「最重要的還是靠守備把出局數守下來。」

在爭冠關鍵之路加入統一獅，奧德銳直言，會全力以赴但不會給自己太大壓力，「就是告訴自己保持平常心，專注在每一場比賽，全力去投，不會想太多。」