天王山滿場對決！　古久保喊話：桃猿照平常心拚兄弟

▲古久保健二。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿與中信兄弟關鍵「天王山之戰」將在稍後17：05分於樂天桃園棒球場開打，戰況備受矚目；賽前桃猿總教練古久保健二受訪時表示，雖然比賽攸關戰績，但仍強調選手保持平常心，全力發揮實力上場比賽。

古久保指出，在這關鍵對戰前，他並未特別給球員額外叮嚀，只提醒大家「照平常一樣下去奮戰，把所有能力展現在球場上，」面對兄弟強勢來襲，他希望球隊專注於自身表現，不被外界壓力影響。

近期獲得一軍出賽機會的年輕球員許賀捷，也在訪談中被點名；古久保肯定他的沉著心態，雖然是一軍比賽，但「看不出緊張感」，能把應有表現發揮出來，不過總教練也保留空間，表示目前僅觀察3場，還需要更長時間來完整評估他的潛力與成長。

對於朱承洋、張閔勛、林政華等多名球員本季表現明顯提升，甚至躋身「最佳進步獎」討論名單，古久保坦言這是全隊喜聞樂見的成果；「看到選手有這麼大幅度的成長，真的很高興」，但也提醒球員們「不能以現狀滿足」，必須持續精進。

談到主力林立的情況，古久保直言目前仍無法上場；至於林承飛近期打擊陷入低潮，今天沒有安排進入先發名單，總教練最後也表示：「揮棒的感覺、力量都不太理想」，是否以代打身份上場，仍需視臨場狀況而定。