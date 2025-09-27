佐佐木朗希K倒60轟羅利！羅伯斯狂讚　剩餘例行賽不再登板





▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇火球男佐佐木朗希今（27）在客場對戰西雅圖水手，完成大聯盟生涯第2次中繼登板，主投1局被敲1安打無失分，並送出2次三振，其中包括解決單季60轟的重砲羅利（Cal Raleigh），賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他的投球表現大加讚賞。

羅伯斯表示：「他的球質完全沒有下滑，反而在被亞羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出安打後，我們看到他是如何應對的，他展現了沉著不亂的投球，這正是我一直期待看到的模樣，我們對他感到非常興奮，不，應該說我們可以肯定地說，對他充滿期待，他展現出的鬥志與情感，對球隊來說是很棒的事。」

至於是否還會在剩下的2場例行賽再度登板，羅伯斯斷然表示：「不會了，他會留在牛棚準備，然後迎接外卡系列賽首戰，我們必須做出艱難但正確的判斷。」

談到佐佐木與羅利的正面對決時，羅伯斯說：「那場對決是我們想看到的，朗希投得很紮實，展現了他球的威力，速球足以讓打者保持誠實，他的指叉球又是獨特的武器，大家也都看到了，對手被徹底騙過、揮空。」

幾天前羅伯斯曾提到，佐佐木如今與球季初已判若2人，媒體今日再度詢問這是否象徵他的成長時，他點頭表示：「完全正確，若在4月結果絕不會一樣，現在的他，已經找回在日本時期的控球能力，速球重新展現生命力，指叉球則像先是好球最後急墜，他已經成為一名完全不同的投手了，不論是自信、球質，還是身體狀態，全都提升到另一個層次。」