佐佐木朗希的指叉球「連接補都困難」　道奇捕手談如何三振羅利

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希今（27）日迎來大聯盟生涯第2次中繼登板，對戰西雅圖水手主投1局被敲1安打無失分，還送出2次三振，其中包括讓單季60轟的強打羅利（Cal Raleigh）吞下三振。賽後，與他搭檔的捕手羅特維特（Ben Rortvedt）對佐佐木的投球大加讚賞。

羅特維特談到7局下2出局二壘有人，面對羅利的局面：「壘上有跑者，打者是羅利，而且我知道他會積極出棒，所以我們用他（佐佐木）的最佳武器去對決。」

他接著說：「如果指叉球能投在好球帶裡，那是會被打者高度尊重的，所以他不斷投出漂亮的指叉球，我們也用這樣的方式去取勝。」

至於當時連續3球全選擇指叉球，他解釋：「那是我下的暗號，在關鍵時刻，我們選擇用他的拿手球種去決勝，這顆球對左右打者都有效，如果球數佔優，就能壓制對手，那個打席的3球，都是極佳的指叉球。」

Roki Sasaki strikes out Cal Raleigh with 3 NASTY splitters pic.twitter.com/j3abv9wIKo — MLB (@MLB) September 27, 2025

談到佐佐木的指叉球，羅特維特驚嘆說：「真的很厲害，我認為這是我接過最棒的指叉球之一，而且那球就像有自己的意志一樣，當他能投出好指叉時，我只需要順著它就好。」

當被問到是否連接捕都有難度時，他笑著回答：「沒錯，好的指叉球並不容易接，如果連接捕都這麼難，那打擊更是不可能了吧。」

此外，佐佐木當天最快球速測得100.1英里（約161.1公里），羅特維特則分析說：「我沒有特別去看球速，但如我所說，只要他能把球投到自己想要的位置，其他球路也會更有威力，外角速球、內角速球搭配起來，就能在好球帶贏得尊重，逼得打者不得不出手。」