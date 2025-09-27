名記者曝湖人與瑞迪克續約2年總值13.7億　佩林卡讚塑造卓越文化

▲瑞迪克在首年執教帶領湖人打出50勝32敗，獲得球團長期信任。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）昨（26）日宣佈，球隊正式與總教練瑞迪克（JJ Redick）完成續約，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，這份延長合約為期兩年，總值達4500萬美元（約13.7億台幣），合約期直至2029-30賽季，象徵球團對這位2年級少帥的長遠信任。

佩林卡盛讚瑞迪克是「一位特別的教練，擁有獨特的聲音，正在幫助我們塑造湖人卓越文化」，並強調這份續約是球團明確表態，「我們相信他的理念，未來將持續依靠，讓球員在他的帶領下凝聚成形。」

▲湖人與主帥瑞迪克續約，合約年限與價碼曝光。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克退役前曾在NBA打滾15年，2024年6月無任何執教經驗的情況下意外接掌湖人兵符，外界一度視為高風險決定。然而他上季首年執教便率隊打出50勝32敗佳績，成功闖進季後賽，雖然首輪1勝4敗給灰狼，但執教手腕獲得外界肯定。

湖人上季中送走當家長人戴維斯（Anthony Davis），換回「金童」唐西奇（Luka Dončić），今夏又簽下狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），並補進拉拉維亞（Jake LaRavia），搭配詹姆斯（LeBron James），組建全新班底，瑞迪克將肩負起帶領這套新陣容挑戰更出色成績的重任。