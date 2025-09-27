佐佐木朗希3顆指叉三振水手羅利！　第2度中繼登板飆161公里

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希今（27）日在客場對決西雅圖水手，迎來大聯盟生涯第2次後援登板，投1局被敲1安打無失分，還送出2次三振，其中包括用3顆指叉球連斬水手強打羅利（Cal Raleigh）。

7局下道奇取得3比1領先，佐佐木以球隊第5任投手身份登板，他在5局下就開始面對外野牆練投，7局進攻時則與捕手進行牛棚投球，做好萬全準備後走上投手丘。

首打席對克勞佛（J.P. Crawford）以指叉球引導擊出三壘滾地球，三壘手E.赫南德茲（Enrique Hernández）的漂亮守備讓佐佐木也報以掌聲和笑容。

接著面對楊恩（Cole Young），第2球投出的指叉球下墜幅度達44英吋（約1.12公尺），是當天最大數值，最後則以99.7英里（約160.4公里）的直球三振收拾對手。

對決阿羅薩雷納（Randy Arozarena）時，更飆出當日最快的100.1英里（約161.1公里），雖被擊出左外野二壘安打，但隨後迎來真正的高光時刻。

Roki Sasaki strikes out Cal Raleigh with 3 NASTY splitters pic.twitter.com/j3abv9wIKo — MLB (@MLB) September 27, 2025

打席輪到水手強打，剛締造單季60轟紀錄的羅利，全場響起震耳欲聾的「MVP」呼聲，在完全客場的氛圍下，佐佐木用連續3球指叉球三振對方，昂首走回休息區，與總教練羅伯斯（Dave Roberts）擊掌慶賀，也獲得隊友們笑容迎接。

佐佐木此役共投12球，直球與指叉球各6球，其中11球是好球，收下本賽季第2次中繼成功。