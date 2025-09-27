詹皇罕見「放手」未參與湖人營運決策　專注備戰與家庭

▲詹姆斯今夏選擇放手湖人營運，全力備戰新賽季。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）過去一向在球隊決策上具影響力，不過今夏卻選擇「完全放手」。《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，這位40歲巨星並未插手湖人休賽季的任何操作，只計畫在媒體日現身，隨即投入新賽季的訓練營。

查拉尼亞指出，「據我了解，LeBron完全沒有參與湖人的營運。他會在媒體日報到，然後參加訓練營，之後就看這支球隊的樣貌。他沒有詢問任何操作相關的問題，這個夏天他完全享受自己的時光，等到媒體日再回來，屆時一切才正式展開。」

對比過去時常為補強發聲的情況，這回詹姆斯選擇專注於自身調整，將球隊營運全權交給總管佩林卡（Rob Pelinka）。湖人休賽季的主要動作包括簽下狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、防守悍將史馬特（Marcus Smart），再補進拉拉維亞（Jake LaRavia）、席耶羅（Adou Thiero）等，同時延長總教練瑞迪克（JJ Redick）合約。

與此同時，唐西奇（Luka Doncic）迎來效力湖人的首個完整首季，成為球隊的全新核心。詹姆斯則把重心放在身體調整與家庭生活，包括投入高爾夫新興趣、拓展商業版圖，以及陪伴次子布萊斯（Bryce）邁向大學，他甚至著手推動籌劃一個歐洲新聯盟。

對40歲的詹皇而言，這或許是首次真正卸下「全隊領袖」的重擔。他不再是營運決策的主導者，而是「拼圖的一部分」。湖人則希望藉由這樣的轉型，讓唐西奇扛起領銜角色，打造出新的冠軍文化。