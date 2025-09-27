運動雲

佐佐木朗希、山本由伸見偶像　鈴木一朗笑迎握手還幫擋飛球

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇火球男佐佐木朗希今（27）日隨隊作客西雅圖，賽前在球場上與水手傳奇球星鈴木一朗見面，成為一大亮點。

在確定國聯西區4連霸的一夜後，佐佐木於客場與前日職千葉羅德海洋隊友、現任水手特別教練兼顧問福田秀平見面，雙方與2位訓練員在外野附近談笑，隨後鈴木一朗現身，4人立刻上前致意。

佐佐木先是深深鞠躬，並與鈴木握手，雙方寒暄約1分鐘，鈴木也笑容滿面地迎接他，此後，山本由伸也來向鈴木打招呼，2人對話約2分鐘，場上甚至出現鈴木替山本擋下打擊練習飛球的畫面。

福田表示：「（和佐佐木）真的好久沒見了，上次應該是春訓時在亞利桑那一起吃飯吧。」他笑著補充：「沒想到會在大聯盟的球場碰面，我們還聊到這件事，我有看到他復出大聯盟的新聞，覺得他過得挺好，本來想著也許比賽前有機會見到，結果就突然遇到，真的很開心。」

福田目前以特別教練身份，常在大聯盟與3A、高階1A、菜鳥聯盟之間巡迴：「今年加起來大概有一個月在大聯盟吧。」他也透露自己經常和鈴木一朗一起運動、一起學習：「我才當教練第一年，正在努力學習，能吸收的都想盡量吸收。」

【心急如焚QQ】花蓮男急尋失聯親人險遭沖走！　試圖肉身渡河變「泥人」

