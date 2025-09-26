二軍總教練後藤光尊特調　葉子霆提升球棒控制能力

▲葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將葉子霆25日比賽攻守俱佳，3安包辦3打點，其中在7局下擊出追平長打、在游擊防區演出美技。談到猛打賞表現，他感謝二軍總教練後藤光尊的指導，在打擊調整上收穫良多。

「後藤教練給了我一些方法，讓我能慢慢找到比賽節奏。」葉子霆表示，今年曾遇到傷勢，傷後歸隊後，打擊感覺不佳，難以跟上比賽強度。

後藤光尊提醒他嘗試不同方式，葉子霆透露，「他一開始就說，這些方法不一定完全對，但可以去嘗試，幫助我找到適合自己的東西。」最重要的是透過反方向攻擊來提升球棒控制能力，「這訓練可能比較枯燥，讓自己內外角都能應對。」

後藤光尊在二軍評價相當好，葉子霆認為，後藤並不像一般人印象中的傳統日式教練，「像是守備練習時，他會教一些有趣的花式訓練，像是大聯盟那樣背後接球，要我們大膽去表現。」

除了打擊調整，葉子霆昨天守備端同樣有佳作，在游擊區完成滑接長傳美技。他笑言完全是身體的自然反應，「當下判斷直接滑接能讓時間縮短一點，想法沒有太多，就是讓動作順暢。」

葉子霆坦言，今年受傷不少，上場機會不多，因此更要用心準備。「2023年打得不錯，我就回頭看那時候的影片，準備動作也有改變，現在比賽前會以放鬆、伸展為主，甚至用冥想讓自己專注。」

富邦內野主力張育成因傷主要擔任DH、一壘為主，年輕球員必須扛起二游戰力。葉子霆說，「阿彬（林澤彬）、阿谷（林岳谷）表現都很好，我也要把握機會。每一場都當最後一場去拚，全力以赴。」