運動雲

>

二軍總教練後藤光尊特調　葉子霆提升球棒控制能力

▲▼ 葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）

▲葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將葉子霆25日比賽攻守俱佳，3安包辦3打點，其中在7局下擊出追平長打、在游擊防區演出美技。談到猛打賞表現，他感謝二軍總教練後藤光尊的指導，在打擊調整上收穫良多。

「後藤教練給了我一些方法，讓我能慢慢找到比賽節奏。」葉子霆表示，今年曾遇到傷勢，傷後歸隊後，打擊感覺不佳，難以跟上比賽強度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後藤光尊提醒他嘗試不同方式，葉子霆透露，「他一開始就說，這些方法不一定完全對，但可以去嘗試，幫助我找到適合自己的東西。」最重要的是透過反方向攻擊來提升球棒控制能力，「這訓練可能比較枯燥，讓自己內外角都能應對。」

後藤光尊在二軍評價相當好，葉子霆認為，後藤並不像一般人印象中的傳統日式教練，「像是守備練習時，他會教一些有趣的花式訓練，像是大聯盟那樣背後接球，要我們大膽去表現。」

除了打擊調整，葉子霆昨天守備端同樣有佳作，在游擊區完成滑接長傳美技。他笑言完全是身體的自然反應，「當下判斷直接滑接能讓時間縮短一點，想法沒有太多，就是讓動作順暢。」

葉子霆坦言，今年受傷不少，上場機會不多，因此更要用心準備。「2023年打得不錯，我就回頭看那時候的影片，準備動作也有改變，現在比賽前會以放鬆、伸展為主，甚至用冥想讓自己專注。」

富邦內野主力張育成因傷主要擔任DH、一壘為主，年輕球員必須扛起二游戰力。葉子霆說，「阿彬（林澤彬）、阿谷（林岳谷）表現都很好，我也要把握機會。每一場都當最後一場去拚，全力以赴。」

關鍵字： 棒球富邦悍將葉子霆後藤光尊守備中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

【對不起，救不了妳】母鬆手讓兒逃命！他泣訴「我先走了」

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1二軍光哥特調　葉子霆球棒控制能力up

2中職二軍總冠軍賽9月30日嘉義開打

3鶯歌工商2連勝晉級！13比1扣倒美和

4「北海道阿嬤」跨海應援王柏融

5王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366