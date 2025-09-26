平野盛讚李大浩最強右打　笑指「昨天的詹咩」有影子

▲李大浩、平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

韓國傳奇強打李大浩來台取材，25日造訪新莊球場，與昔日歐力士隊友平野惠一久別重逢。兩人相隔10多年再次見面，彼此寒暄，平野談到對李大浩的印象，盛讚他是自己看過最強的右打者。

平野透露，看過非常多右打，但李大浩不僅有長打能力，必要時也能打出短程安打，「狀況性攻擊也非常成功。只要遇到難纏的投手，往往都是從他開始開啟攻勢，關鍵時刻也總能跳出來，是一位非常厲害、非常出色的打者。」

他回憶起同隊時期，雖然李大浩並非隊長，但身上自然散發領袖氣質，「雖然是外國人，但卻能整合日本選手，比誰都更想要贏，從他身上我學到很多。」

至於台灣是否有相似的右打者，平野思索片刻，看似沒有想到完全類似的人選，「應該說，希望能有多一個這樣的打者，我正期待這件事。」

他隨後提到，「昨天的詹子賢，蠻像的。如果詹咩能夠把狀態維持整季，就有機會成為像李大浩那樣的打者。」

至於細問看好誰能成為「台灣版李大浩」，平野笑說，不會特別點名，「但真要說的話，還是會講自家人，就是詹咩、俊秀吧！」

李大浩則回應，對平野的印象同樣深刻，「他在場上總是很會帶動氣氛，是很拚命的選手，私底下我們也常常玩在一起。」平野直言，雖然相隔十多年未見，但彼此身形幾乎沒什麼改變，「真的很厲害。」