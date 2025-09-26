李大浩來到新莊城堡　郭泰源曝一同打柏青哥趣事：忘掉所有煩惱

▲李大浩拜訪郭泰源 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

韓國傳奇球星李大浩近日來台為YouTube頻道取材，繼昨天造訪大巨蛋之後，今天來到新莊棒球場，賽前特別和軟銀時期共事過的投手教練郭泰源打招呼。郭泰源想起昔日一同打「柏青哥（パチンコ pachinko）」的趣事，開玩笑說，「下次有空再一起去呀！」

李大浩、郭泰源曾在2014年日職軟銀時期同隊，他透露，當時受到郭泰源許多照顧。郭泰源謙虛回應，「也沒有特別照顧，野手、投手不同部門，但也會一起出去吃飯。」

郭泰源今天一見到李大浩就約他打柏青哥，他笑說，以前在日本打柏青哥都會遇到李大浩，「其實柏青哥在日本算是一種娛樂，就可以讓人忘掉所有煩惱。」

李大浩回憶，印象中是在宮崎集訓時遇見郭泰源教練，「去了那一兩次，剛好都有碰到他。」郭泰源則笑說，李大浩的身影一眼就能辨認，「一走進去就特別明顯，不用刻意去找，他就坐在那裡，頭高出一顆，很顯眼。」

李大浩現身新莊球場，也立刻吸引球員關注，有年輕選手驚呼，「就像打電動的人物突然走出來一樣。」洋投魔力藍則印象深刻地說，「我效力韓職時，剛好是李大浩的引退年。他只要踏上各地球場，都會舉辦引退儀式，當時才知道，他真的是非常了不起的球員。」

魔力藍也曾和他交手，「是非常有力量的打者，只要不小心失投，就可能會造成重傷害。」