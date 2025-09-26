MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



美國職棒大聯盟例行賽進入最後一個週末，戰況空前激烈；除了已有4支球隊提前奪下分區冠軍外，美聯東區與中區的冠軍懸念仍未揭曉，各聯盟最後的外卡席位也將在這3天決定，同時，多位球星正挑戰歷史級紀錄，讓今年的賽季收官戰更具戲劇性。

守護者奇蹟追趕 挑戰史詩級逆轉

克里夫蘭守護者從7月初落後老虎隊15.5場，到如今與對手並列，僅花短短三個月時間完成驚人追趕；本月戰績18勝6負的他們，憑藉對戰優勢只要和老虎同戰績，就能逆襲奪下美聯中區冠軍。

美聯東區雙強對決 藍鳥與洋基同場競逐

藍鳥原本在7月底還握有6.5場領先，但如今戰績與洋基同為91勝68負；由於藍鳥持有對戰優勢，只要最終戰績相同，藍鳥將拿下東區冠軍，甚至有機會以美聯頭號種子之姿進軍季後賽。

大都會外卡保衛戰 紅人、響尾蛇緊追

大都會近期戰績低迷，但仍以一場勝差暫居最後一張國聯外卡；由於紅人對戰戰績佔優，大都會必須保持領先才能晉級，響尾蛇則落後2場，晉級希望渺茫。

Raleigh全壘打衝擊紀錄 有望追平Judge

水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）已轟出60支全壘打，寫下多項隊史與聯盟紀錄；他的下一目標是挑戰62轟，追平洋基隊長賈吉（Aaron Judge）的美聯單季紀錄，並進一步提升MVP呼聲。

季後賽排名未定 東中區與外卡待揭曉

國聯部分，釀酒人與費城人鎖定前兩種子，道奇奪下西區冠軍，小熊與教士也提前晉級；最後外卡則在大都會、紅人與響尾蛇間產生。美聯方面，水手已奪西區，藍鳥與洋基也確定晉級，但東區、中區與最後兩張外卡仍有懸念。

50轟俱樂部再創紀錄？

羅里、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、大谷翔平與賈吉已突破50轟，本季成為史上第3次有4人同時達成；若水手三壘手蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）再添一轟，本季將締造史上首度5人同季突破50轟的壯舉。

Devers挑戰單季163場出賽

從紅襪轉戰巨人的迪佛斯（Rafael Devers），本季已出賽160場，若最後3戰全勤，將成為2008年以來首位單季突破162場的球員。

大谷翔平瞄準150得分里程碑

大谷本季已攻下144分，若最後三戰再添6分，將成為繼2000年的Jeff Bagwell後，首位達成單季150得分的球員；這項紀錄在大聯盟歷史上極為罕見。