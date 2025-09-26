桃園盃／鄭聖錡掃出「真神奇安打」　東石單局灌6分驚奇逆轉勝

▲鄭聖錡。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃青棒賽26日在大園棒球場進行，東石高中上演單局灌進6分的「驚奇大逆轉」，靠著鄭聖錡掃出關鍵安打，以7比5逆轉擊敗台東體中。

東石先發投手賴冠瑋前兩局遇亂流失4分，雖然東石在1局下靠王崎家二壘安打追回1分，但4局上東體再添1分，東石一度陷入1比5落後的局面。

關鍵的4局下，劉光甯敲出內野安打，東體換投後卻控球失準，連送兩次保送，東石攻佔滿壘。吳文傑選到保送先追回1分，第3棒王崎家適時安打再添2分，第4棒彭亮碩觸身球保送上壘，第5棒鄭聖錡掃出三壘滾地安打，帶回3分打點，東石單局灌進6分完成逆轉，最終就以2分差贏球。

東石教練黃俊欽表示：「前幾場打者比較急，這場比賽對方換投後給了機會，剛好輪到中心打線，有把握住機會。」鄭聖錡此戰棒次與守備位置都有調整，從第二棒移至第五棒，守備則由游擊轉到二壘。黃俊欽解釋：「因為他在立德盃發生兩次失誤，想讓他轉換心境。不過最後一局二年級游擊手表現不穩，還是讓他回到游擊防線。鄭聖錡原本打第二棒，但近期狀況不佳，先往後調整，結果今天卻打出關鍵表現。」

鄭聖錡的綽號是「真神奇」，他賽後坦言該打席只想把比數扳平，「前一棒彭亮碩提醒我變化球要放掉，剛好第一球直球設定到位，就擊出安打。對方守備有些瑕疵，打出這支幸運安打真的非常神奇。」談到日前陷入守備與打擊小低潮，他說這支安打也讓心情放鬆許多。今年高三的他，從高二開始便懷抱職棒夢，偶像是中信兄弟的王威晨，「他的技巧性巧打很厲害。」