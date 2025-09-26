桃園盃／生涯首次感受韓國球風　楊翰威雙安率美和險勝

▲美和楊翰威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃青棒賽26日在大園棒球場進行，美和中學開路先鋒楊翰威單場雙安打領軍，以2比1險勝韓國京畿道。

美和首局就展開攻勢，楊翰威敲出安打，隨後利用韓國投手尹藝盛連續保送，輕鬆跑回1分。2局上柯志昱擊出安打，靠著短打推進上得點圈，楊翰威再度敲安，貢獻1打點，建立2比0領先。

先發投手林國健主投3.1局僅被敲1安打，投出3次保送並送出1次三振，無失分。卓鴻志後援2.2局，在6局下遭到連續3支安打失掉1分，但隨後連製造兩個飛球化解危機，守住1分差勝利。總教練陳耿佑賽後表示，投手群表現穩定，可惜打線未能把握得點圈機會，讓比賽打得相當辛苦。

打擊方面，楊翰威單場2安打，貢獻1打點、1得分，成為致勝功臣。這是他生涯首次對上韓國投手，他坦言：「韓國投手（尹藝盛）的球質不錯，變化球很犀利，不好打。我兩支安打都是抓直球。韓國球隊跟台灣不太一樣，整體球風很強悍。」

升上高三後首次擔任第一棒，楊翰威直言壓力與責任感都很大，「要帶動整條打線，雖然有壓力，但我還是抱著平常心去打。」他也將木棒聯賽闖進最後階段視為高三最大的目標。至於偶像，他笑說是天使強打楚特（Mike Trout），「因為他實力很強，而且成績一直都很穩定。」