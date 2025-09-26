大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

▲大谷翔平與舒瓦伯爭奪全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）今（26）日對決邁阿密馬林魚擔任先發第2棒、指定打擊，結果3打數無安打，沒有開轟；大谷翔平則在面對亞利桑那響尾蛇一役中炸裂賽季第54轟，目前雙方有2支全壘打的差距，將進入例行賽最後的3戰。

舒瓦伯在首局首打席無人出局一壘有人情況下遭三振；第3局2人出局擊出中外飛出局；第5局2人出局三壘有人時選到四壞保送；第7局2人出局三壘有人遭到三振，未能堆高56轟以來的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平則在今日第4局鎖定響尾蛇投手克里斯麥特（Nabil Crismatt）變速球，打出長達406英尺的2分砲。目前國聯全壘打王爭奪戰呈現大谷與舒瓦伯一對一對決，大谷此役敲出第54轟，使雙方差距縮小到2支。

NO. 54 FOR SHOHEI OHTANI pic.twitter.com/MFEbYZcrKk — MLB (@MLB) September 25, 2025

費城人與道奇都將於明日展開例行賽最後一個系列戰，舒瓦伯將挑戰繼2022年後再度奪下全壘打王；大谷則力拚自2001至2003年「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）以來，睽違22年的全壘打王3連霸。