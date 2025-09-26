運動雲

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

▲▼大谷翔平敲本季第54轟。（圖／路透社）

▲大谷翔平敲出本季第54轟。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

洛杉磯道奇隊的大谷翔平（Shohei Ohtani）在25日對亞利桑納響尾蛇的比賽中，敲出本季第54支全壘打，更將球送進鳳凰城大通球場（Chase Field）的游泳池，追平個人生涯最佳紀錄。這場比賽最終以道奇8比0完封響尾蛇，展現球隊的強悍實力。

大谷翔平在比賽第四局面對響尾蛇隊投手納比爾・克里斯馬特（Nabil Crismatt）時，迎來一顆變速球。他低身揮棒，打出406英尺外的兩分砲，幫助道奇隊將比分擴大至6比0。這一擊不僅讓球迷驚嘆，更成為場上討論的焦點，因為全壘打的落點竟然是球場的泳池。

這位二刀流球星的打擊表現令人驚艷，去年效力世界大賽冠軍道奇隊敲出53轟，本季則已累積101分打點，生涯第三次突破單季百打點大關。他在2023年效力洛杉磯天使隊時，曾締造54轟的紀錄，如今又再度追平自己，展現穩定的超凡實力。

除了打擊，大谷翔平在手肘手術後的投球表現也逐漸回溫，復出後已先發14場，戰績1勝1敗，防禦率2.87。至於道奇隊的日籍先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），本場比賽投出精湛表現，拿下本季第12勝，為球隊完封響尾蛇立下汗馬功勞。

關鍵字： 大谷翔平

