確定奪下今年救援王！林詩翔淡定回應　：獎項不是重點 守住比賽才是

▲中職林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹25日以5比2擊退樂天桃猿，終結比賽的最後一刻站在投手丘上的，正是今年表現驚豔的終結者林詩翔；他在本場比賽完成賽季第28次救援成功，確定奪下2025年中華職棒救援王，成為本季第一位獲得個人獎項的本土投手，賽後受訪時，林詩翔並未沉浸於榮耀，反而不斷強調「團隊勝利比個人獎項更重要」。

對於首度摘下中職救援王的感受，林詩翔語氣平實：「我都是每天做好本分，把流程做完整，上場就是把握教練給的機會，」他坦言在比賽前並未特別注意獎項數據，也是在投完後才得知確定奪下救援王，「我沒有一直注意這個點，只在意身體狀況，然後想辦法幫助球隊贏球。」

林詩翔回顧從選秀落選到重新入團，如今躍升為聯盟救援王，他仍強調心思不在獎項：「現在比較在意球隊能不能贏，因為還剩下不到10場比賽，大家都在拼季後賽。」

總教練洪一中賽後曾點名林詩翔的「投球越來越聰明」，對此林詩翔也認同自己心態與配球邏輯的改變，「開季時只想盡全力表現自己，現在會專注在每一顆球的流程，捕手要的位置更精準去投，並觀察打者的打擊動機，避免不必要的球，減少用球數，讓球隊更好調度。」

他透露，能維持穩定狀態靠的不是祕訣，而是基本生活規律與體能管理：「就是吃飯、睡覺、練球，體能全力去做，最重要是不受傷，每天到球場前先思考可能遇到的狀況，做好心理準備。」

談到未來比賽，林詩翔展現堅定態度：「球隊需要你，就是要想辦法跳出來接受挑戰，教練給機會代表他認可你的實力，大家也認可你，那就要把最好的一面拿出來給球迷和教練團看。」

即便已鎖定救援王頭銜，他最後仍將焦點放在球隊能否搶進季後賽，「獎項是賽季結束才會去想，現在比賽還是會緊張，但就是盡量做好自己的工作，把比賽守下來。」

