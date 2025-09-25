運動雲

台鋼5比2退樂天！洪一中肯定林詩翔成長　讚吳念庭關鍵打擊帶動士氣

▲▼中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

▲中職台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹25日在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，靠著吳念庭3局下的關鍵長打帶動全隊攻勢，最終以5比2奪勝；賽後總教練洪一中談到終結者林詩翔的進步與吳念庭的關鍵打擊，給予高度肯定。

對於林詩翔近期的表現，洪一中指出，他在心態與臨場應變上已有明顯成長，「之前一開始他投球跌跌撞撞，不太敢跟打者對決，被打的時候信心也不足，但隨著成績提升，他的自信心也越來越好，現在在投手丘上變得聰明，懂得如何因應打者。」

洪一中進一步說明，林詩翔已不再拘泥於單一節奏，而是能根據打者反應快速調整，「像是被打之後，他能立刻思考下一球要怎麼應對，如果打者在等慢球，他會改丟快球，反之亦然，這種臨場變化是他進步很快的地方。」

談到下半季球隊仍有季後賽機會，洪一中表示林詩翔的出賽安排會照常進行，不會因個人成績做調整，「現在球隊還在拚，當然是以團隊為優先，個人成績只有在球隊名次底定後才會考慮，」洪一中語氣堅定，強調此時此刻，每場比賽的勝利都至關重要。

除了投手，洪一中特別點名吳念庭對比賽的貢獻。第3局他擊出深遠長打送回兩分，幫助球隊反超並建立領先優勢，洪總回憶說：「跟上次打味全一樣，他又在落後時打出安打把比數逆轉，那對球隊士氣的提升非常重要。」

洪一中最後認為，吳念庭之所以能在關鍵時刻穩定輸出，關鍵在於心理素質，「有的人在緊要關頭會綁腳，但念庭總能保持平常心，把表現拿出來，今年很多場次，他幾乎都是球隊的關鍵鑰匙。」

關鍵字： 台鋼雄鷹樂天桃猿中華職棒林詩翔吳念庭

