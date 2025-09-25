吳念庭關鍵三壘安帶動攻勢　台鋼雄鷹5比2擊退樂天桃猿

▲中職吳念庭。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹25日在台北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，雖然在首局就先遭對手林泓育敲安送回分數，但隨後他們憑藉吳念庭在3局下關鍵的兩分打點三壘安打，加上投打兩端穩定發揮，全場攻守節奏掌握得宜，終場以5比2力退桃猿，順利在拿下關鍵勝利。

比賽一開始，桃猿打線率先展現氣勢。成晉敲安後，由林泓育補上適時安打送回1分，幫助樂天1比0先馳得點；不過雄鷹先發投手艾速特隨即穩住陣腳，沒有讓失分持續擴大。

3局下半，雄鷹打線展開猛烈反擊。前段攻勢由曾昱磬、王博玄敲安串聯，隨後吳念庭掃出右外野三壘安打，一口氣送回兩名跑者，將比分反超為2比1，接著魔鷹補上高飛犧牲打再添分數，雄鷹在單局拿下3分後氣勢大振。

4局下半郭永維、曾昱磬相繼擊出長打，進帳1分；第5局再由魔鷹與張肇元合作敲安推回分數，雄鷹將領先拉開至5比1，掌握比賽主動權，艾速特則在投手丘上表現稱職，雖在6局遇到攻勢，但靠著牛棚韋宏亮接力，化解滿壘危機。

7局上半桃猿靠成晉、林智平連續安打，加上林泓育再度敲安追回1分，縮小至2比5；不過施子謙及後援群適時封鎖，未再讓對手得分，最終桃猿後段幾波攻勢均無功而返，雄鷹最終守住勝果。