韓國486轟傳奇李大浩來台　肯定台灣棒球實力並展望後輩潛力

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

生涯在韓國、日本及美國職棒累計敲出486支全壘打的韓國傳奇球星李大浩，近日來台積極投入棒球交流活動；今（25日）現身台北大巨蛋，觀賞樂天桃猿對台鋼雄鷹的比賽，展現對台灣棒球的高度關注。

李大浩賽前在受訪時表示，他退休後希望能透過節目與年輕球員交流，「我現在退休之後，要看那些後輩們的長進，希望能夠提醒或者是幫助，這樣子的一個節目，我現在正在拍一個YouTube頻道當中，這一次特地來到台灣，看平鎮高中他們的能量，也想了解職棒的現況和新的訓練設備。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到平鎮高中，他透露這是透過曾在日本一起打球的同僚介紹才得知的，「平鎮高中非常厲害，所以我就特意去平鎮看看，」李大浩觀察了球員的訓練日常與技巧，對台灣青棒的發展潛力給予肯定。

對於首次踏上大巨蛋，他直言球場規模令人印象深刻，「蓋的還不錯、很大，真的希望年輕球員們在這裡能夠實現勝利的夢想。」

同時，他也和台灣千勝教頭洪一中親切打招呼，「之前在國際比賽有見過他，也認得他，剛剛打招呼時，也聽到他已經達到1000勝的消息，真的很厲害。」

對於中華隊的表現，他提到台灣棒球實力逐漸增強，「台灣的實力越來越強盛、越來越強，而且大家都很喜歡棒球，他們的支持也讓球員的實力越來越大，發展能力明顯增強。」

明年經典賽台韓即將交鋒，李大浩笑說，「一定是好的勝負對決吧，但我還是偏心一下，希望韓國得勝。」

談及韓國職棒的發展及後輩球員，他指出，「現在我們傾向美國方向，力量和平衡都很重要，」關於亞洲野手在大聯盟的挑戰，他分析，「美國棒球偏向力量，也有很多球速快的投手，很多人會認為不容易適應，但像大谷翔平這樣的選手已經證明是有希望的，我不擔心我們的後輩。」

最後，李大浩向台灣球迷表達感謝與期許，「來到台灣，感受到你們熱切的歡迎，雖然我是韓國人，但一直關心台灣棒球，也希望多愛這棒球，讓台灣的棒球越來越展翅高飛。」