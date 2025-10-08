女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格

▲「接棒未來」7連霸，「元夢」並肩逐夢拚榮耀，為台灣女子棒球擊出未來。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽在台中萬壽棒球場熱血落幕，「接棒未來」女子棒球隊一路挺進冠軍戰，投打串聯、火力全開，最終以15：5提前扣倒對手，締造隊史七連霸紀錄；而「元夢」女子棒球隊僅以一分之差獲得殿軍，整體表現可圈可點。

▲接棒未來女子棒球隊締造隊史七連霸紀錄。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

冠軍隊伍取得2025亞洲女子棒球錦標賽中華代表隊的組訓權，將於10月前往中國杭州蕭山參賽，力拼晉級2026年世界盃會外賽。最終名單，「接棒未來」與「元夢」共17人入選，成為國際舞台上的生力軍。

▲接棒未來女子棒球隊副隊長黃佩真。

在場上，每一次揮棒、每一次跑壘，都凝聚著無數汗水與努力。副隊長黃佩真是「接棒未來」的打擊擔當，POWER不讓鬚眉的她，今年更勇奪「全壘打獎」，已被視為中華隊不可或缺的戰力。

黃佩真回憶，自己其實是打壘球出身，「三年前開始接觸棒球，是學姊邀請我加入接棒未來。我想圓自己的夢，壘球打到一個段落後，也想挑戰女子棒球。希望這次能入選中華隊，跟著學姊，甚至帶著學妹，一起闖進冠軍戰。」

▲工作之餘勤練球，黃佩真為興趣全力以赴。

擁有13年壘球經驗的黃佩真，把基礎功轉化為棒球能量，而加入「接棒未來」給了她更廣闊的舞台，從入隊小將到副隊長，成為新生代球員的榜樣。她分享，自己平日在新北市環保局工作，大多是利用假日或剩餘時間，甚至請假參加練習，「雖然很辛苦，但我希望能為了這份興趣全力以赴。」

▲經世界盃洗禮，黃佩真更堅定前進腳步。

在工作與訓練間雙重壓力下，她始終沒有放棄。前年參加世界盃的經驗，讓她看見差距，也更堅定前進的腳步。「四年前學姊們拿下世界盃亞軍，但前年我們沒能打進前三，成績不理想。我想藉此機會記取教訓，希望四年後能幫助台灣再前進、打到前三名，甚至挑戰世界冠軍。」黃佩真語帶決心。

▲元夢女子棒球隊隊長高家宜。

同樣從壘球跨入棒球的高家宜，則是透過「元夢」女子棒球隊，寫下自己的成長篇章。年僅23歲的她，目前在南崁高中擔任代課老師，大學時期才開始接觸棒球，「以前國中是打壘球，壘球跟棒球滿不一樣的，剛進球隊時我是年紀最小的，要向很多學姐學習，但我又是先發選手，所以在場上心境會有很多想法，我覺得是很大的突破。」

▲經歷比賽的磨練，高家宜心態與球技都越來越成熟。

經歷比賽的磨練，高家宜球技越來越成熟，如今更肩負領導責任，她直言，最大的挑戰在於心態轉變，「以前在場上會很緊張，但因為有學姊在背後，總覺得很安心。現在當上隊長，責任就是要把球隊帶起來，不管我是不是年紀最小，都要扛起這份責任。」

不同的背景，相同的夢想，這批女棒新勢力有一個共同目標，就是披上中華隊戰袍，為台灣爭光。陪伴她們逐夢的教練與領隊，見證了女力崛起的足跡，心中滿溢感動與驕傲。

▲接棒未來女子棒球隊教練黃明輝。

「她們都很珍惜每一次打球的機會，也讓我們感受到，她們對於棒球的執著，讓她們在這條路上越來越棒。」接棒未來女子棒球隊教練黃明輝分享，38號黃佩真更是在本屆賽會、乃至去年世界盃會內賽，接連敲出過牆全壘打，成為女棒史上的關鍵紀錄，「每次她站上打擊區，都會讓教練充滿期待。」

▲黃明輝對黃佩真的打擊能力充滿期待。

領隊謝榮瑤則回憶，過去球員因經費有限，常常得自己準備舊衣褲出賽，過得比較刻苦，直到有了頂新和德文教基金的贊助，「讓她們重做了衣服，讓她們的經費至少說到外地比賽，不再擔心交通問題，也不用擔心便當有沒有著落，在練球的時候，她們心裡有一個寄望在，這點很感謝魏應充創辦人。」

▲頂新和德文教基金會一步步把台灣女子棒球推向更高更遠的舞台。

頂新和德文教基金會「創辦人魏應充」是資源後盾，也是夢想的推手，一步步把台灣女子棒球推向更高更遠的舞台。副執行長邱慧珊指出，魏應充創辦人推動棒球經濟生態圈，支持各級棒球發展，「基於讓運動平權的觀念更進步，從2019年至今累計投入超過1,900萬元，陸續支持兩支女子棒球隊伍，也提供天母棒球場作為訓練場地，甚至動員集團資源協助外地比賽與物資，讓女孩們能專心打球，沒有後顧之憂。」

▲▼接棒未來與元夢並肩逐夢拚榮耀，為台灣女子棒球擊出未來。

從「接棒未來」到「元夢」，女孩們在球場上綻放光芒，每一顆球都承載夢想。她們不只是揮棒擊球，更是為台灣女子棒球擊出未來。