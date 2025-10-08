運動雲

女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格

▲「接棒未來」7連霸，「元夢」並肩逐夢拚榮耀，為台灣女子棒球擊出未來。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽在台中萬壽棒球場熱血落幕，「接棒未來」女子棒球隊一路挺進冠軍戰，投打串聯、火力全開，最終以15：5提前扣倒對手，締造隊史七連霸紀錄；而「元夢」女子棒球隊僅以一分之差獲得殿軍，整體表現可圈可點。

▲▼2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲接棒未來女子棒球隊締造隊史七連霸紀錄。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

冠軍隊伍取得2025亞洲女子棒球錦標賽中華代表隊的組訓權，將於10月前往中國杭州蕭山參賽，力拼晉級2026年世界盃會外賽。最終名單，「接棒未來」與「元夢」共17人入選，成為國際舞台上的生力軍。

▲女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲接棒未來女子棒球隊副隊長黃佩真。

在場上，每一次揮棒、每一次跑壘，都凝聚著無數汗水與努力。副隊長黃佩真是「接棒未來」的打擊擔當，POWER不讓鬚眉的她，今年更勇奪「全壘打獎」，已被視為中華隊不可或缺的戰力。

黃佩真回憶，自己其實是打壘球出身，「三年前開始接觸棒球，是學姊邀請我加入接棒未來。我想圓自己的夢，壘球打到一個段落後，也想挑戰女子棒球。希望這次能入選中華隊，跟著學姊，甚至帶著學妹，一起闖進冠軍戰。」

▲▼2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲工作之餘勤練球，黃佩真為興趣全力以赴。

擁有13年壘球經驗的黃佩真，把基礎功轉化為棒球能量，而加入「接棒未來」給了她更廣闊的舞台，從入隊小將到副隊長，成為新生代球員的榜樣。她分享，自己平日在新北市環保局工作，大多是利用假日或剩餘時間，甚至請假參加練習，「雖然很辛苦，但我希望能為了這份興趣全力以赴。」

▲接棒未來女子棒球隊。（圖／記者胡至欣攝）

▲經世界盃洗禮，黃佩真更堅定前進腳步。

在工作與訓練間雙重壓力下，她始終沒有放棄。前年參加世界盃的經驗，讓她看見差距，也更堅定前進的腳步。「四年前學姊們拿下世界盃亞軍，但前年我們沒能打進前三，成績不理想。我想藉此機會記取教訓，希望四年後能幫助台灣再前進、打到前三名，甚至挑戰世界冠軍。」黃佩真語帶決心。

▲女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲元夢女子棒球隊隊長高家宜。

同樣從壘球跨入棒球的高家宜，則是透過「元夢」女子棒球隊，寫下自己的成長篇章。年僅23歲的她，目前在南崁高中擔任代課老師，大學時期才開始接觸棒球，「以前國中是打壘球，壘球跟棒球滿不一樣的，剛進球隊時我是年紀最小的，要向很多學姐學習，但我又是先發選手，所以在場上心境會有很多想法，我覺得是很大的突破。」

▲▼2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲經歷比賽的磨練，高家宜心態與球技都越來越成熟。

經歷比賽的磨練，高家宜球技越來越成熟，如今更肩負領導責任，她直言，最大的挑戰在於心態轉變，「以前在場上會很緊張，但因為有學姊在背後，總覺得很安心。現在當上隊長，責任就是要把球隊帶起來，不管我是不是年紀最小，都要扛起這份責任。」

不同的背景，相同的夢想，這批女棒新勢力有一個共同目標，就是披上中華隊戰袍，為台灣爭光。陪伴她們逐夢的教練與領隊，見證了女力崛起的足跡，心中滿溢感動與驕傲。

▲女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲接棒未來女子棒球隊教練黃明輝。

「她們都很珍惜每一次打球的機會，也讓我們感受到，她們對於棒球的執著，讓她們在這條路上越來越棒。」接棒未來女子棒球隊教練黃明輝分享，38號黃佩真更是在本屆賽會、乃至去年世界盃會內賽，接連敲出過牆全壘打，成為女棒史上的關鍵紀錄，「每次她站上打擊區，都會讓教練充滿期待。」

▲▼2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲黃明輝對黃佩真的打擊能力充滿期待。

領隊謝榮瑤則回憶，過去球員因經費有限，常常得自己準備舊衣褲出賽，過得比較刻苦，直到有了頂新和德文教基金的贊助，「讓她們重做了衣服，讓她們的經費至少說到外地比賽，不再擔心交通問題，也不用擔心便當有沒有著落，在練球的時候，她們心裡有一個寄望在，這點很感謝魏應充創辦人。」

▲女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲頂新和德文教基金會一步步把台灣女子棒球推向更高更遠的舞台。

頂新和德文教基金會「創辦人魏應充」是資源後盾，也是夢想的推手，一步步把台灣女子棒球推向更高更遠的舞台。副執行長邱慧珊指出，魏應充創辦人推動棒球經濟生態圈，支持各級棒球發展，「基於讓運動平權的觀念更進步，從2019年至今累計投入超過1,900萬元，陸續支持兩支女子棒球隊伍，也提供天母棒球場作為訓練場地，甚至動員集團資源協助外地比賽與物資，讓女孩們能專心打球，沒有後顧之憂。」

▲女力崛起！接棒未來女棒7連霸　10月征戰亞洲盃、劍指世界盃資格。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼接棒未來與元夢並肩逐夢拚榮耀，為台灣女子棒球擊出未來。

▲▼2025大甲媽祖全國女子棒球錦標賽 。（圖／記者劉亮亨攝）

從「接棒未來」到「元夢」，女孩們在球場上綻放光芒，每一顆球都承載夢想。她們不只是揮棒擊球，更是為台灣女子棒球擊出未來。

關鍵字： 頂新和德文教基金會魏應充女子棒球接棒未來元夢大甲媽祖全國女子棒球錦標賽亞洲盃世界盃

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

﻿

