勇士、國王重啟庫明加交易談判　蒙克6.5億選項成最大障礙

▲庫明加續約與交易談判雙線進行中，勇士與國王再度展開接觸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與國王再度展開圍繞前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的交易談判，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，雙方已經超過一個月沒交涉，如今談判重啟，但障礙依舊不少，其中最難解的就是國王提出的籌碼，資深射手蒙克（Malik Monk）的合約。

國王的開價是送出蒙克以及2030年首輪（樂透保護）選秀權，換回庫明加，後者將簽下一紙3年6300萬美元（約19億台幣）的合約。不過，勇士對蒙克興趣相當有限，主要是因為他合約中包含2027-28賽季價值2150萬美元（約6.5億台幣）的球員選項，這與勇士保持未來薪資彈性的規劃相衝突，此外也對他是否能融入體系抱持疑慮。

▲勇士不願動用穆迪或希爾德，使庫明加交易案難度進一步提升。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，即便勇士接受國王報價，極可能會立刻尋求再度交易蒙克，但市場上是否有人願意接手仍充滿不確定性。

除了蒙克的問題，勇士也明確表態，不願在任何交易中犧牲射手希爾德（Buddy Hield）或潛力小將穆迪（Moses Moody），這樣的態度近期更趨強硬。若談判要繼續推進，國王很可能必須調整對於選秀權保護的立場。

據悉，勇士近期已將續約報價提升至3年總額4800萬美元，並在第3年附帶球隊選項。最終，庫明加的抉擇將取決於他要選擇「更高額的保障金」還是「更長期的自由」，而這筆勇士與國王的潛在交易，仍有許多變數待解。