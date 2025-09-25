道奇牛棚有救了？佐佐木朗希重返大聯盟　中繼出發有望進季後賽名單

▲佐佐木朗希今日重返大聯盟，道奇寄望他能填補牛棚缺口。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希今（25）日正式回歸大聯盟，雖然本職是先發，但在道奇牛棚人手告急之際，他將以「中繼」投手身份出發，替球隊補上戰力空缺。《Dodgers Nation》指出，如果這位23歲火球男能把握機會投出好表現，不僅有望站穩大聯盟，更可能搶下季後賽名單席位。

佐佐木這次被緊急召回，是因救援投手葉茲（Kirby Yates）因腿後肌問題被放進傷兵名單。道奇近期牛棚陷入困境，史考特（Tanner Scott）、崔南（Blake Treinen）等主力狀態不佳，因此球團寄望佐佐木能「即刻」發揮作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佐佐木在3A最後兩場改中繼登板，控球與球速皆有回升跡象。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，雖然佐佐木職業生涯多以先發為主，但他在3A復健的最後兩場已嘗試中繼角色，控球與速球球威逐漸回溫，逐步回到休賽季時被各隊爭搶時的水準。由於道奇輪值已有多名表現亮眼的先發，佐佐木短期內難以擠進，但若能在牛棚展現身手，將成為球隊的重要「救火隊」。

例行賽只剩最後5場，道奇是否會在關鍵時刻派佐佐木登板，引起關注，這也將成為檢驗他恢復狀態與價值的最佳機會。如果表現出色，不排除他將以中繼角色登上今年的季後賽。