本季50轟出爐！　賈吉成大聯盟史上第4位4度單季50轟球員

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）再度寫下歷史紀錄；25日上午洋基主場迎戰白襪一役，賈吉於2局下面對坎農（Jonathan Cannon）96.6英里伸卡球，擊出本季第50支全壘打，正式成為大聯盟史上第4位能在4個不同賽季完成單季至少50轟的球員。

HOME RUN NO. 50 FOR AARON JUDGE! pic.twitter.com/iIhEqbkNCl September 24, 2025

賈吉此役轟出第50發，使他與傳奇名將貝比魯斯（Babe Ruth，1920、1921、1927、1928）、麥奎爾（Mark McGwire，1996至1999）以及索沙（Sammy Sosa，1998至2001）並列，成為僅有的4位完成此壯舉的球員。

值得一提的是，賈吉與貝比魯斯更是僅有的兩位能連續賽季達成單季50轟的洋基球員；賈吉去年繳出58轟的驚人火力，助條紋軍打進世界大賽。

這支全壘打擊球初速高達106.9英里，飛行距離392英呎，最後落入洋基隊中外野牛棚，當時壘上已有沃爾普（Anthony Volpe）與格里沙姆（Trent Grisham），讓比數再度拉開。