運動雲

>

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

▲響尾蛇佩爾多莫（Geraldo Perdomo）賽後透露在壘上「向大谷討禮物」。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇佩爾多莫（Geraldo Perdomo）賽後透露在壘上「向大谷討禮物」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平23日（台灣時間24日）在客場迎戰響尾蛇，生涯第100場先發登板繳出6局5安無失分、8次三振的優質好投，但道奇牛棚再度崩盤，最終以4比5遭到響尾蛇再見逆轉。擊出再見安打的佩爾多莫（Geraldo Perdomo）賽後透露在壘上「向大谷討禮物」。

佩爾多莫賽後接受響尾蛇地方轉播單位訪問時笑說，「大谷是不同層次的怪物，真的很棒。」他透露，當大谷上到二壘時，他也忍不住向這位超級球星開口，「我問他能不能送我一支簽名球棒，他回我：『如果你們贏了就送你。』希望我真的能拿到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平此戰投出本季最長的6局，被擊出5支安打無失分，卻因球隊在最後遭再見逆轉，勝投再度飛走。

目前國聯西區排名首位的道奇，封王魔術數字仍停留在「3」，最快的封王時間點落在25日（台灣時間26日）。

關鍵字： 大谷翔平道奇響尾蛇佩爾多莫棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

羅伯斯無語問牛棚　最後手段啟用「克蕭後援」登板

羅伯斯無語問牛棚　最後手段啟用「克蕭後援」登板

【雨夜驚魂】媽媽騎車載10歲兒！ 自撞分隔島人車噴飛

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1替雷蒙恩慶生　戰神洛夫頓開箱火力秀

2大谷遭敵隊討禮物　賽中對話曝光

3桃園盃新明A十連霸　主帥感謝基層

4新明國中A桃園盃十連霸

5孫易磊今抹消登錄　古林睿煬續留一軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366