大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

▲響尾蛇佩爾多莫（Geraldo Perdomo）賽後透露在壘上「向大谷討禮物」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平23日（台灣時間24日）在客場迎戰響尾蛇，生涯第100場先發登板繳出6局5安無失分、8次三振的優質好投，但道奇牛棚再度崩盤，最終以4比5遭到響尾蛇再見逆轉。擊出再見安打的佩爾多莫（Geraldo Perdomo）賽後透露在壘上「向大谷討禮物」。

佩爾多莫賽後接受響尾蛇地方轉播單位訪問時笑說，「大谷是不同層次的怪物，真的很棒。」他透露，當大谷上到二壘時，他也忍不住向這位超級球星開口，「我問他能不能送我一支簽名球棒，他回我：『如果你們贏了就送你。』希望我真的能拿到。」

大谷翔平此戰投出本季最長的6局，被擊出5支安打無失分，卻因球隊在最後遭再見逆轉，勝投再度飛走。

目前國聯西區排名首位的道奇，封王魔術數字仍停留在「3」，最快的封王時間點落在25日（台灣時間26日）。