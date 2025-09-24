羅伯斯無語問牛棚　最後手段啟用「克蕭後援」登板

▲克蕭可能後援登板。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（24）日在客場對亞利桑那響尾蛇一役以再見安打吞敗，先發投手大谷翔平繳出復出後最長的6局無失分內容，但牛棚再度崩潰，讓他無緣收下勝投。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）提出一項震撼提案，有意讓即將退休的克蕭（Clayton Kershaw）擔任牛棚投手。

本場比賽中，大谷投滿6局、無失分，幫助球隊取得4比0領先，但進入第7局後，第2任投手崔爾（Jack Dreyer）、第3任亨利奎茲（Edgardo Henriquez）接連遭遇亂流，單局失掉3分。

帶著1分領先進入9局下，道奇派出終結者史考特（Tanner Scott）登板，結果在投出2次四死球後失守，最後被佩多莫（Geraldo Perdomo）擊出再見安打，痛失勝利。

比賽期間，有媒體目擊已宣布將於本季引退的克蕭（Clayton Kershaw）在道奇牛棚內熱身，賽後記者詢問羅伯斯是否有意安排克蕭中繼登板，他坦率回應：「這絕對是個現實選項，他預計在28日對水手先發，明天（25日）將是他唯一可能以牛棚身份出賽的機會。」

羅伯斯透露：「明天他（克蕭）會待命登板，他自己也有心理準備，願意承擔任何角色。」

道奇牛棚近況堪憂，羅伯斯明言表示：「以球隊目前的情勢來說，我們必須派出最能抓到出局數的投手，如果克蕭能上，那我們就會用，這就是我們的現況。」

他接著補充：「我們花了6個月嘗試了各種方式，但現在已經到了只看結果的時候了，投手們必須完成自己的工作，我已經無法用更委婉的說法來表達這件事了。」