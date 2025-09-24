勝投又飛了！ 大谷翔平6局無失分問天　道奇遭響尾蛇再見安打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇24日（台灣時間）作客響尾蛇，大谷翔平大聯盟百場登板，先發6局飆8K無失分展現壓制力，但退場後牛棚砸鍋，無緣本季第2勝。道奇最終遭到佩爾多莫（Geraldo Perdomo）再見安打，以4比5落敗。

道奇2局上由赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出陽春砲先馳得點。6局上大谷翔平第三打席與弗里曼（Freddie Freeman）都選到保送上壘，兩出局後赫南德茲掃出本季第1支三壘安打，幫助道奇擴大至3比0，大谷也跑回單季第142分，持續堆高紀錄。

此戰大谷翔平主投6局，被敲5支安打，奪8次三振，用了91球，其中63顆好球，局數、球數都創本季新高。

道奇羅特維特（Ben Rortvedt）7局上再轟陽春砲，為道奇添保險分，取得4比0領先。

大谷翔平退場後，道奇牛棚放火。7局下崔爾（Jack Dreyer）接手遇亂流，瓦加斯（Ildemaro Vargas）、麥肯（James McCann）敲安追回1分，隨後換上亨利奎茲（Edgardo Henriquez）登板，卻被卡斯提洛（Adrian Del Castillo）轟出兩分砲，比分追至3比4。

8局下卡洛爾（Corbin Carroll）一度攻佔三壘，維西亞（Alex Vesia）及時回穩守住領先。9局下史考特（Tanner Scott）登板，先連投2次保送，麥肯短打推進，巴洛薩（Jorge Barrosa）強迫取分未成功，但下一棒擊出高飛犧牲打，助響尾蛇扳平比數，最終遭到佩爾多莫再見安打。

大谷翔平17日曾投滿5局僅用68球，未被擊出安打，送出5次三振、1次保送，完美壓制對手，卻因牛棚一局崩盤痛失勝投。此戰6局好投再度被牛棚砸鍋，連兩場勝投飛了。