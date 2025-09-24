「對所有人都是好事！」　羅伯斯歡迎ABS系統：讓比賽更具深度

▲羅伯斯歡迎ABS系統加入大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟今（24）日正式宣布，將自2026年球季起全面啟用自動好壞球挑戰系統（ABS），洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對新制表示歡迎，並稱「對所有人都是好事」。

下賽季起ABS系統將適用於春訓、例行賽與季後賽所有比賽，比賽中雖仍由主審負責初步判定，但投手、捕手與打者可以透過輕敲帽子或頭盔的方式向主審提出挑戰，由系統進行即時判定，且此挑戰不得由教練或其他球員協助發起，必須由場上選手自行做出。

每場比賽中，各隊可提出2次挑戰，若挑戰成功則保留次數，若比賽進入延長賽，即便原本挑戰次數已用盡，也會於每個延長局數重新獲得1次挑戰機會。挑戰提出後，結果會透過球場大螢幕圖像顯示，即時揭示判決依據。

羅伯斯對此新制度表示支持與肯定，他在今日對戰亞利桑那響尾蛇賽前受訪時表示：「春訓期間，這個制度就已經受到球迷好評，挑戰的使用時機具有戰略性，讓比賽更具深度，此外，它也能讓裁判的判決更穩定，這對所有人都是件好事，這並不是在批評裁判，而是能幫助整體比賽品質提升的一項制度。」