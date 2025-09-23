運動雲

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

▲▼克拉克盛讚戴資穎是羽壇最優雅的侵略者，也是她心中「史上最佳」女單。（圖／翻攝自IG）

▲克拉克盛讚戴資穎是羽壇最優雅的侵略者，也是她心中「史上最佳」女單。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎去年動刀治療嚴重膝傷，儘管她曾拋出退休宣言，卻未直接退出世界排名，但隨著香港賽積分到期，她的積分正式歸零。英國名球評「克媽」克拉克（Gill Clark）特別撰文致敬，盛讚小戴是自己看過「最偉大」的女子單打選手，即便沒有奧運或世錦賽金牌，她的藝術性與優雅仍足以超越一切紀錄。

克拉克形容，歷史上只有極少數運動員能將比賽化為藝術表演，例如瑞士天王費德勒（Roger Federer）、籃球之神喬丹（Michael Jordan）、高爾夫傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）以及拳王阿里（Muhammad Ali），他們共同的特質是「讓困難的動作看起來毫不費力」。在她眼中，戴資穎正是羽球界的代表人物。

克媽提到，「資穎」在中文意指「天賦」，小戴的移動快速有力，卻又優雅順暢，搭配遠比任何女子選手更全面的技術，造就無數令人拍案叫絕的假動作與擊球。克拉克說，「阿里的名言『像蝴蝶般飛舞，像蜜蜂般刺擊』，正好完美描述了戴資穎的優雅侵略性。」

在她筆下，小戴的比賽宛如藝術饗宴：身形飛舞像芭蕾舞者、假動作似魔術師、掌控節奏如指揮家，還擁有畢卡索般的創造力。雖然小戴始終與世錦賽、奧運金牌擦肩而過，卻不影響她在羽壇的獨特地位。克拉克感性表示，「戴博士，您的藝術與典範精神令人深深懷念。」

克拉克最後也坦言，不確定戴資穎是否會在膝傷後重返賽場，但隨著她跌出世界排名，她認為此時正是向這位羽球藝術家與最佳代言人致敬的最佳時刻。

