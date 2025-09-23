味全龍守備失誤連連　桃猿魔神樂摘13勝並列勝投王

運動雲

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿23日作客味全龍，龍隊守備頻頻出現亂流，全場發生4次失誤，開賽就陷入苦戰，5局單局被灌進5分，最終以3比8落敗。桃猿洋投魔神樂先發6局失2分，繳出優質先發內容，收下本季第13勝，與隊友威能帝及台鋼洋投後勁並列勝投榜第一。

桃猿1局上展開攻勢，陳晨威選到保送，成晉敲安打，林立擊出滾地球躲過雙殺，形成一、三壘有人。此時策動雙盜壘，先攻下1分，隨後林智平補上安打再添1分。

龍隊2局下展開反攻，張政禹安打後成功盜壘，張祐嘉補上安打帶回1分。

桃猿新秀許賀捷5局上敲出生涯首安帶動攻勢，陳晨威再補安打，成晉擊出滾地球，伍鐸傳球發生失誤，許賀捷跑回1分。林立執行短打，劉基鴻傳球偏差，陳晨威再跑回1分。接著林智平擊出三壘滾地球，劉基鴻傳球砸中衝向本壘的陳晨威，桃猿再下一城。隨後廖健富安打、林承飛高飛犧牲打都帶有打點，李勛傑靠劉基鴻守備失誤上壘再進帳1分，桃猿單局灌進5分，將比分拉開至7比1。

龍隊5局下展開反攻，林辰勳、劉俊緯、郭天信接連安打，李凱威高飛犧牲打追回1分。

7局上林智平選到保送，廖健富敲出右外野安打，林承飛挨觸身球保送，攻佔滿壘。龍隊換上林鋅杰接替黃暐傑，張閔勛擊出高飛犧牲打再添1分，不過林鋅杰隨後連飆三振化解危機。主審范元淦此局分別因林智平擦棒球及黃暐傑暴投，頭部兩度挨球吻，仍忍痛堅守執法，敬業精神贏得球迷掌聲。

7局下王順和轟出本季第3發全壘打，追成3比8，持續刷新個人生涯單季最多紀錄。

魔神樂主投6局，被敲8支安打，失2分，無四死球，送出1次三振，繳出優質先發，拿下本季第13勝，與威能帝、後勁並列勝投王。

