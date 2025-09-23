不可思議！從25元泡棉球到大聯盟舞台　鄭宗哲感謝母親與愛妻

記者王真魚／綜合報導

效力海盜3A的台灣內野手鄭宗哲，隨著小聯盟例行賽落幕，也在社群發文回顧這個賽季。他感性表示，能夠在今年圓夢站上大聯盟，是人生最不可思議的時刻，「要感謝的人實在太多，這些經歷都將是職業生涯中珍貴的回憶。」

鄭宗哲在4月7日（美國時間）首度被海盜叫上大聯盟，成為台灣第18位登上大聯盟的球員，並在9日完成生涯初登場。他本季在大聯盟出賽3場，合計7打數沒有安打，吞下3次三振，16日被下放，結束短暫但夢想成真的旅程。

談到圓夢的心情，鄭宗哲表示，非常感謝海盜給予機會，回想起來依舊覺得不可思議。他提到除了家人外，還要感謝一路支持過他的教練團、隊友、翻譯，以及棒球圈的「家人」（所屬經紀公司展逸）──Alan、家銘、育林哥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言這段路並不平順，每個階段都有不同挑戰，但每一次都咬牙撐過，讓自己進化到另一個層次。「雖然過程很累，但同時也充滿樂趣與感情，這些都將成為我棒球人生很棒的回憶。」

在3A整季出賽107場，鄭宗哲340打數敲出71支安打，包括12支二壘打、3支三壘打、1發全壘打，累積36分打點、36得分與18次盜壘，打擊率0.209，OPS為0.578。雖然數據不算亮眼，但他仍認為這是值得驕傲的一年，「夢想實現了，就算成績有起伏，也不需要因此否定自己。只要持續堅持、突破，就能寫出屬於自己的人生故事。」

鄭宗哲也在文末感謝母親，回憶童年時常用25元泡棉球對著牆壁投擲、接回，過程中打壞不少家裡的電器與玻璃杯，「媽，謝謝妳的耐心，我真的打上大聯盟了！」此外，他也特別感謝一路陪伴的太太，從春訓到賽季經歷許多辛苦與奔波，仍不離不棄，「有妳在身邊，這趟旅程變得更幸福、更有意義。」

▲鄭宗哲 。（圖／截自海盜官方threads）