光靠打擊就能獲獎！大谷翔平官方MVP模擬投票壓倒性領先

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲MLB官網點名大谷翔平「幾乎篤定獲第4座MVP」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

大聯盟官網今（23）日公布本季最後一次MVP模擬投票，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平獲得壓倒性支持，40位投票人中有36人將第一名選票投給他，官方更直言，「光打擊就已經是MVP級，加上投手表現，奪下生涯第4座MVP幾乎篤定。」

大谷本季出賽153場，轟出國聯並列第一的53轟，OPS高達1.015領先全聯盟。他同時在投手丘完成復出，13場先發繳出1勝1敗、防禦率3.29，投41局狂飆54次三振。MLB官網指出，大谷近13又2/3局僅失1分，被擊出強勁球率僅3.9%，在投打兩端都展現統治力。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷本季以53轟、OPS 1.015高居聯盟之最，投手端也貢獻穩定戰力。（圖／達志影像／美聯社）

在國聯MVP爭奪戰中，費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）以53轟、129打點緊追，但僅獲得4張第一名票。官網指出，他雖有機會拿下全壘打王和打點王，但8月底轟出單場4發全壘打後，近22戰僅再擊出4轟，長打率僅.395，狀態明顯下滑，讓大谷的領先更加鞏固。

模擬投票第3至第5名分別是大都會的索託（Juan Soto）、響尾蛇的佩爾多莫（Geraldo Perdomo）以及海盜新星斯基恩斯（Paul Skenes）。至於美聯部分，則陷入激戰，洋基強打賈吉（Aaron Judge）僅以2票之差領先水手捕手羅利（Cal Raleigh），最終鹿死誰手仍未定論。

隨著大谷在投打兩端再度寫下不可思議的數據，他實現生涯第4度奪下MVP，已幾乎成為板上釘釘的事，外界只等正式公布的那一天。

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）

▲費城人重砲舒瓦伯雖火力兇猛，但狀態下滑，MVP競爭已被大谷拉開差距。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇MVP

