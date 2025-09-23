運動雲

桃猿雙洋投13、12勝攻佔勝投榜　古久保：對他們只有感謝

▲魔神樂、陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿勝投榜上，威能帝以13勝與羅戈並列第一，23日對味全龍先發的魔神樂則以12勝緊追在後。總教練古久保表示，「他們兩個真的一整年都守護先發輪值，幫助球隊非常多，對他們只有感謝。」

威能帝持續穩定出賽，且三振能力獨走，以152K遙遙領先。魔神樂去年表現起伏較大，今年大多數先發都能穩定壓制對手。古久保說：「大的起伏比較少見，這一年來都是以投一休六的模式，身體狀況調整得很好，能在每一次登板展現實力，這是他很厲害的地方。」

在黃子鵬起伏較大的情況下，兩位洋投穩定了軍心。談到黃子鵬上一場本季首度以中繼身份出賽，對統一獅投3局無失分，古久保說：「表現很好。」至於他是否會在球季結束前回到先發輪值，則還有待討論。

另外，談到林泓育近期未能先發，古久保透露：「上週六手指有些疼痛，那時候沒辦法握棒，剛剛賽前確認已經沒問題了。」

傷後復出的廖健富多以替補為主，23日重返先發陣容，古久保解釋：「沒問題才會讓他排進先發，他休息時間比較長，但現在應該沒問題。」隨後古久保笑說：「就算他傷勢完全康復，也不會跑出陳晨威的速度，他的特色就是打擊，期待他今天的表現。」

關鍵字： 棒球洋投勝投樂天桃猿古久保

