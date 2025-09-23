孫易磊主場先發僅2局失3分　自責無法回報信任：很懊悔

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿投手孫易磊23日於ES CON Field主場迎戰樂天，這是球隊本季最後一戰，他迎來本季第2次先發登板。結果僅投2局，用56球被敲3安、送出2次四壞球，失掉3分後退場。

這是孫易磊旅日第2次先發、首次在主場登板，不過留下遺憾。首局1出局二壘有人時，被黑川史陽擊出2分砲先失手。第2局又在被敲1安、投出2保送後形成1出局滿壘危機，接著被中島大輔擊出二壘滾地球，雖然形成雙殺未果，仍讓三壘跑者回壘得分，失掉第3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫易磊最終投2局失3分退場。總教練新庄剛志為了守住球隊的逆轉奪冠希望，果斷啟動牛棚，派出第2任投手金村接替。

孫易磊此役僅投2局便退場，用球數達56球，被擊出3支安打其中包含1發全壘打，投出3次三振與2次保送。整季在一軍累積9場出賽，其中2場先發，賽後防禦率來到5.11。

他賽前表示，「能在球隊如此緊張的局勢下被安排先發，我很感謝。」但最終在落後3分的情況下退場，生涯日職首勝再等等。

孫易磊稍早也透過火腿廣報表示，「明明被託付這麼重要的比賽，卻沒能回報，真的非常懊悔。」談到此戰狀況，他指出，「首局被轟之後能冷靜下來是唯一做得不錯的地方，但除此之外全都不好，真的很懊惱。」