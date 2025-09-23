兩屆MVP傳奇奈許重返太陽！　出任「高級顧問」協助規劃未來

Steve Nash was an amazing player and exactly what the Phoenix Suns are all about. His grit, toughness, and winning mentality have defined our organization in the past, and I’m so excited to share that Steve is formally joining the @Suns as a senior advisor and will help us define… pic.twitter.com/cm1VkMrBtv — Mat Ishbia (@Mishbia15) September 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

鳳凰城太陽傳出重磅人事！兩屆年度MVP、名人堂傳奇後衛奈許（Steve Nash）正式回歸，球團老闆伊什比亞（Mat Ishbia）今（23）日宣布，這位5屆助攻王將以「高級顧問」身份加入，協助太陽規劃未來藍圖。

「奈許是一位了不起的球員，完全展現了太陽的精神。他的毅力、強硬與勝利心態曾定義了這支球隊，我非常興奮地宣布，奈許正式加入太陽擔任高級顧問，並將幫助我們規劃未來。」伊什比亞在社群媒體上公開表示。

▲名人堂後衛奈許重返太陽，擔任球隊高級顧問。（圖／達志影像／美聯社）

奈許曾在太陽打出生涯巔峰，2005與2006年連續兩季拿下年度MVP，8度入選全明星賽，2018年進入奈史密斯籃球名人堂，地位早已奠定。他退役後於2020至2022年間執教布魯克林籃網，總戰績94勝67敗，直至2022年開季2勝5敗後遭到解僱。

太陽上季僅拿36勝46敗，休賽季徹底重整陣容，不僅將當家王牌杜蘭特（Kevin Durant）交易至火箭，也選擇買斷明星砍將畢爾（Bradley Beal）的合約，拆散原本的3巨頭陣容，如今奈許以顧問身份回歸，將成為球隊重建過程中的重要一環。

▲奈許曾於2005、2006年連續兩年奪下MVP，是太陽傳奇人物。（圖／達志影像／美聯社）