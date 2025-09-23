運動雲

兩屆MVP傳奇奈許重返太陽！　出任「高級顧問」協助規劃未來

記者游郁香／綜合報導

鳳凰城太陽傳出重磅人事！兩屆年度MVP、名人堂傳奇後衛奈許（Steve Nash）正式回歸，球團老闆伊什比亞（Mat Ishbia）今（23）日宣布，這位5屆助攻王將以「高級顧問」身份加入，協助太陽規劃未來藍圖。

「奈許是一位了不起的球員，完全展現了太陽的精神。他的毅力、強硬與勝利心態曾定義了這支球隊，我非常興奮地宣布，奈許正式加入太陽擔任高級顧問，並將幫助我們規劃未來。」伊什比亞在社群媒體上公開表示。

▲退役傳奇控衛奈許今日風光入選太陽名人堂行列。（圖／達志影像）

▲名人堂後衛奈許重返太陽，擔任球隊高級顧問。（圖／達志影像／美聯社）

奈許曾在太陽打出生涯巔峰，2005與2006年連續兩季拿下年度MVP，8度入選全明星賽，2018年進入奈史密斯籃球名人堂，地位早已奠定。他退役後於2020至2022年間執教布魯克林籃網，總戰績94勝67敗，直至2022年開季2勝5敗後遭到解僱。

太陽上季僅拿36勝46敗，休賽季徹底重整陣容，不僅將當家王牌杜蘭特（Kevin Durant）交易至火箭，也選擇買斷明星砍將畢爾（Bradley Beal）的合約，拆散原本的3巨頭陣容，如今奈許以顧問身份回歸，將成為球隊重建過程中的重要一環。

▲奈許。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈許曾於2005、2006年連續兩年奪下MVP，是太陽傳奇人物。（圖／達志影像／美聯社）

