PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

記者游郁香／綜合報導

PLG新軍洋基工程持續補強戰力，繼今（23）日連續完成3筆現金交易補進5名即戰力後，球團中午再透過官方Instagram宣布，正式簽下來自立陶宛的217公分長人庫薩斯（Mindaugas Kupsas），這位曾在T1聯盟奪冠、獲選最佳防守球員的中鋒，將成為這支新軍新賽季首位確定加盟的洋將。

現年34歲的庫薩斯2021年加盟高雄海神，首季就幫助球隊奪下T1總冠軍，期間曾2度入選年度防守第一隊，他也是2024年T1聯盟最佳防守球員及阻攻王，這位身高217公分的「巨神兵」防守能力相當優異。

▲海神巨塔庫薩斯力壓群雄，拿下本賽季T1職籃年度最佳防守球員。（圖／T1職籃提供）

▲前海神巨塔庫薩斯新賽季將披上PLG新軍洋基工程戰袍。（圖／T1職籃提供）

去年離開台灣後，他返回立陶宛聯賽效力，如今再度重返寶島籃壇，成為PLG新軍洋基工程首名加盟的洋將。「如果我回來了就是要贏，希望保持競爭力，成為聯盟最棒的球隊之一。」庫薩斯抵台後霸氣喊話，展現爭勝決心。

洋基工程稍早才透過3筆現金交易，陸續迎來呂冠霆、莊朝勝、陳昱瑞、林郅為與張鎮衙等5名戰力，積極調整陣容。外界盛傳昔日「PLG詹皇」辛特力也有望前進洋基工程，不過球團尚未正面回應。

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷　杜蘭特爭冠夢蒙陰影

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

柯蕭季後賽定位？羅伯斯曝將扮關鍵角色

