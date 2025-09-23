PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

記者游郁香／綜合報導

PLG新軍洋基工程持續補強戰力，繼今（23）日連續完成3筆現金交易補進5名即戰力後，球團中午再透過官方Instagram宣布，正式簽下來自立陶宛的217公分長人庫薩斯（Mindaugas Kupsas），這位曾在T1聯盟奪冠、獲選最佳防守球員的中鋒，將成為這支新軍新賽季首位確定加盟的洋將。

現年34歲的庫薩斯2021年加盟高雄海神，首季就幫助球隊奪下T1總冠軍，期間曾2度入選年度防守第一隊，他也是2024年T1聯盟最佳防守球員及阻攻王，這位身高217公分的「巨神兵」防守能力相當優異。

▲前海神巨塔庫薩斯新賽季將披上PLG新軍洋基工程戰袍。（圖／T1職籃提供）

去年離開台灣後，他返回立陶宛聯賽效力，如今再度重返寶島籃壇，成為PLG新軍洋基工程首名加盟的洋將。「如果我回來了就是要贏，希望保持競爭力，成為聯盟最棒的球隊之一。」庫薩斯抵台後霸氣喊話，展現爭勝決心。

洋基工程稍早才透過3筆現金交易，陸續迎來呂冠霆、莊朝勝、陳昱瑞、林郅為與張鎮衙等5名戰力，積極調整陣容。外界盛傳昔日「PLG詹皇」辛特力也有望前進洋基工程，不過球團尚未正面回應。