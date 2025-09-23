美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

▲鄧愷威被美媒比喻為「類蝴蝶球投手」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣投手鄧愷威21日出戰洛杉磯道奇，僅被敲1安送出6次三振，可惜控球不穩，3局就退場，表現引起美媒關注。《The Athletic》資深記者布里斯比（Grant Brisbee）直言，鄧愷威的球路有著「怪異變化」，卻無法確保能投到想要的位置，類似蝴蝶球投手，雖具備潛力，但未來充滿不確定性。

自2003年起就專職報導舊金山巨人的布里斯比指出，鄧愷威日前面對道奇一戰，對15名打者送出6次三振，但同時也投出3次觸身球、2次四壞保送，展現出驚人的壓制力與極端的控球不穩，「他的球有著令人難以置信的怪異變化，但完全沒有保證能飛到想要的位置。」

布里斯比表示，或許可以把鄧愷威視為一個「類蝴蝶球投手」。他認為鄧愷威的未來有著高度不確定性，「或許他在 37 歲能贏下賽揚獎，也可能明年此時就跑到義大利博洛尼亞的Fortitudo球隊投球，中間有無限種可能。」

▲鄧愷威在大聯盟表現起伏大，未來發展仍待觀察。（圖／路透）

鄧愷威今年春訓曾被指定讓渡（DFA），後來以小聯盟自由球員身份回簽，如今又重返大聯盟舞台。布里斯比也點出，巨人是在投手短缺下被迫啟用這名控球不穩的右投，這是球隊輪值深度不足的縮影。

雖然評價兩極，但不可否認，鄧愷威憑藉球路怪異和高三振能力，仍在大聯盟留下獨特印記。未來他能否克服控球難題，成為巨人輪值的一環，將是他生涯能否站穩的關鍵。