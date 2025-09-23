美媒預測勇士將與庫明加達成「折衷」新約　再簽小柯瑞等4人

▲庫明加與勇士續約僵局持續，經紀人直言接受合格報價是選項。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判持續拉鋸，隨著10月1日合格報價截止日逼近，雙方必須在未來10天內做出決定。《NBC體育》預估，雙方最終可能達成一份2到3年的「折衷」合約，既提供保障薪資，也讓球員保有部分主導權，同時為後續交易鋪路。

庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）近日公開放話，若勇士堅持保留「球隊選項」而不願改為「球員選項」，庫明加將接受合格報價，打完一年後成為完全自由球員，「他想自己決定去向，所以合格報價確實是選項之一。」

勇士目前已開出3份合約，包括3年7520萬美元（第3年為球隊選項）、兩年4500萬美元（第2年球隊選項並放棄交易否決權）、3年5400萬美元（低於市值）。但若庫明加選擇合格報價，意味著要放棄新賽季約1600萬美元的保障，但將獲得交易否決權並在明年夏天回歸自由身。

▲美國媒體預估勇士將庫明加達成折衷合約。（圖／達志影像／美聯社）

根據NBA名記者史坦（Marc Stein）的最新報導，待解決庫明加的續約僵局，勇士除了將網羅資深冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）、防守悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）、簽回「小手套」培頓二世（Gary Payton II），還將補進小柯瑞（Seth Curry）提升外圍火力。

庫明加過去4季在灣區的定位不明，加上總教練柯爾（Steve Kerr）對他的信任度起伏不定，雙方走向「分手」似乎已成趨勢。外界推測，勇士最可能的操作，是在續約後將他打包交易，換取更符合體系的拼圖。無論如何，10月1日後，庫明加勢必有新合約在身，而勇士的補強腳步也不會停歇。

▲勇士補強腳步不斷，傳出有意簽下射手小柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）