才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷　杜蘭特爭冠夢蒙陰影

▲火箭主控范弗利特在隊內訓練賽重傷，恐缺席整個新賽季。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

休士頓火箭開季前遭遇重擊！當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）在巴哈馬的隊內訓練賽中撕裂右膝前十字韌帶，31歲的他將於本周接受手術，極可能缺席整個2025-26賽季。火箭今夏才網羅2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），滿懷爭冠雄心，如今卻面臨主控報銷的殘酷現實。

范弗利特2019年隨暴龍奪冠，生涯曾入選全明星賽。自2023年加盟火箭後，他不僅是場上的組織者，更是總教練烏多卡（Ime Udoka）的得力助手，為年輕核心帶來穩定。火箭今夏才以2年5000萬美元（約15億台幣）與他續約，顯示對他的重視。過去兩季，火箭從22勝躍升至52勝，上季成功搶下西區第2種子，范弗利特功不可沒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管上季例行賽，范弗利特場均僅14.1分，創下自2018-19賽季以來個人新低，但他在季後賽火力全開，場均貢獻18.7分。如今他身受重傷，火箭將被迫把重擔交給新星阿門．湯普森（Amen Thompson）、新秀謝潑德（Reed Sheppard）以及哈樂戴（Aaron Holiday）。

▲火箭今年夏天才給范弗利特兩年5000萬美元續約，他卻意外重傷。（圖／路透）

火箭在補強上也幾乎無計可施，他們的團隊薪資僅比第一層硬上線低125萬美元，無法簽下市場上的資深控衛，包括小柯瑞（Seth Curry）、畢斯利（Malik Beasley）或衛斯布魯克（Russell Westbrook）。此外，球隊才續約史密斯（Jabari Smith Jr.）、亞當斯（Steven Adams）、泰特（Jae’Sean Tate）等人，這幾位球員要到12月中才能被交易。

隨著格林（Jalen Green）離隊，本就讓阿門．湯普森獲得更多發揮空間，現在范弗利特意外報銷，更讓他責任重大。這位將迎來生涯第3年的後場新星，上季入選年度防守陣容，69場先發場均送出近4次助攻，新賽季必須快速進化，努力成為火箭爭冠夢想的關鍵拼圖。