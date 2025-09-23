單周MVP出爐！勇士歐森、光芒迪亞茲獲選　大谷無緣生涯第11次

Yandy Díaz and Matt Olson are your AL and NL Players of the Week presented by @Chevrolet! pic.twitter.com/BEGMKvrHA3 — MLB (@MLB) September 22, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）在22日（日本時間23日）公布了本周（15日至21日）的單周最佳球員。國聯方面由勇士隊內野手歐森（Matt Olson）獲獎，美聯則由光芒迪亞茲（Yandy Díaz）獲選。

道奇隊大谷翔平雖然入圍，但未能拿下個人生涯第11次的單周MVP。 大谷在打擊方面繳出打擊率.333（27打數9安打）、4支全壘打、6分打點與1次盜壘，整體OPS（上壘率＋長打率）高達1.308；投球方面，16日對費城人之戰則展現壓制力，主投5局無安打無失分，送出5次三振。

歐森是自2023年9月11日以來、相隔兩年再次獲獎，這是他生涯第4度奪得單周MVP。身為勇士主砲，他在7場比賽中繳出打擊率.400（30打數12安打）、3發全壘打與10分打點，OPS則達到1.386。

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）