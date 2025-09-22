運動雲

>

桃園盃／菲籍父親啟蒙棒球夢　張晉銘敲雙三壘安打助龜山闖8強

▲桃園盃龜山國小張晉銘 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲桃園盃龜山國小張晉銘 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃少棒賽22日進行16強賽，衛冕軍桃園龜山國小火力全開，第四棒張晉銘單場雙長打帶動下，以9比0擊敗新竹市東園。

龜山1局下就展開攻勢，攻佔一、二壘時，余庭碩安打先馳得點，張晉銘隨後掃出三壘安打，一口氣進帳2分。2局下吳烜睿擊出場內全壘打，4局下張晉銘再度在滿壘時掃出清壘三壘安打，將比數擴大至9比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡承祐先發主投2局，管宇翔接替2局，最後由林唯俊收尾。總教練干易哲表示，首局張晉銘的長打相當關鍵，前兩位投手表現穩定，林唯俊控球還需要加強，整體守備比前幾場更加穩定，打擊火力也逐漸回溫。

在教練團眼中，張晉銘練習態度認真，攻擊與比賽解讀能力比過往進步不少，能看見他的成長。張晉銘的父親是菲律賓籍，國小時期在家鄉就接觸過棒球，來到台灣就讀大學後認識張晉銘的母親，落地生根並拉拔他長大。

張晉銘表示：「因為爸爸會看中職，所以我也開始喜歡棒球。我支持味全龍，因為他們以年輕球員為主，可以長久待在球隊，我就能一直看到他們。」他最喜歡的球星是吉力吉撈·鞏冠，因為打擊很強，「很想跟他一樣。」從暑假開始扛第四棒，他說：「第一次單場敲出兩支三壘安打，很開心。」

他在六年級給自己的目標是，拿下謝國城盃冠軍，因為想在LLB世界少棒亞太區賽打敗韓國，並登上少棒最高殿堂威廉波特。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

熱門新聞

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首度季後賽二刀流引別隊不滿

2中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

3大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

4Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1李多慧登101觀景台擔任一日店長

2張晉銘敲雙三壘安打助龜山闖8強

3「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

4狀元韋宏亮生涯首先發對決韋禮加

5中職新辦公室！展售空間11月迎球迷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366