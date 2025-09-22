桃園盃／菲籍父親啟蒙棒球夢　張晉銘敲雙三壘安打助龜山闖8強

▲桃園盃龜山國小張晉銘 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃少棒賽22日進行16強賽，衛冕軍桃園龜山國小火力全開，第四棒張晉銘單場雙長打帶動下，以9比0擊敗新竹市東園。

龜山1局下就展開攻勢，攻佔一、二壘時，余庭碩安打先馳得點，張晉銘隨後掃出三壘安打，一口氣進帳2分。2局下吳烜睿擊出場內全壘打，4局下張晉銘再度在滿壘時掃出清壘三壘安打，將比數擴大至9比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡承祐先發主投2局，管宇翔接替2局，最後由林唯俊收尾。總教練干易哲表示，首局張晉銘的長打相當關鍵，前兩位投手表現穩定，林唯俊控球還需要加強，整體守備比前幾場更加穩定，打擊火力也逐漸回溫。

在教練團眼中，張晉銘練習態度認真，攻擊與比賽解讀能力比過往進步不少，能看見他的成長。張晉銘的父親是菲律賓籍，國小時期在家鄉就接觸過棒球，來到台灣就讀大學後認識張晉銘的母親，落地生根並拉拔他長大。

張晉銘表示：「因為爸爸會看中職，所以我也開始喜歡棒球。我支持味全龍，因為他們以年輕球員為主，可以長久待在球隊，我就能一直看到他們。」他最喜歡的球星是吉力吉撈·鞏冠，因為打擊很強，「很想跟他一樣。」從暑假開始扛第四棒，他說：「第一次單場敲出兩支三壘安打，很開心。」

他在六年級給自己的目標是，拿下謝國城盃冠軍，因為想在LLB世界少棒亞太區賽打敗韓國，並登上少棒最高殿堂威廉波特。