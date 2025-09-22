中職新辦公室啟用！蔡其昌感謝歷任會長　展售空間11月迎球迷

▲▼中職聯盟辦公室喬遷。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒大聯盟22日舉行喬遷儀式，正式進駐全新辦公大樓。因應組織擴編與空間需求，聯盟會長蔡其昌自年初便積極尋覓新址，最終順利完成搬遷，為同仁打造更舒適的交流與工作空間。巧合的是，新辦公室平面設計宛如「本壘板」，為喬遷添上趣味巧思，並規劃於11月初推出小型展售空間。

喬遷典禮冠蓋雲集，包括副總統蕭美琴、運動部部長李洋、教育部次長張廖萬堅等貴賓親臨現場；中華電信董事長簡志誠、臺灣銀行董事長凌忠嫄等企業夥伴亦到場祝賀，六球團代表也齊聚一堂，共同見證中職36年來的重要里程碑。

蔡其昌會長感性致詞，感謝副總統蕭美琴以球迷身分到場，並肯定歷任會長與六球團的付出，「沒有球團，就沒有聯盟的存在；無論風雨或陽光，都是職棒成長的基礎。」他強調，因為有各方支持，中職才能走到今天的榮景。

李洋部長指出，中職遷新家象徵擁有穩定、專業且充滿活力的運動基地，對台灣棒球發展意義重大，並承諾運動部會與聯盟並肩合作，讓職業運動產業更上一層樓。

蕭美琴副總統則表示，中職喬遷象徵新篇章，棒球是人民生活中的重要黏著劑，期盼大家持續見證台灣職棒越來越好。

新辦公室坪數由170坪擴增至270坪，座位數提升至110席，空間增加30%，並增設四間會議室、三間儲藏室，以及兩間共享辦公室供外地球團同仁使用。媒體服務空間全面升級，另設展示區陳列聯盟重要文物，11月起更將開放展售空間，讓球迷近距離感受中職的歷史與文化。