運動雲

>

中職新辦公室啟用！蔡其昌感謝歷任會長　展售空間11月迎球迷

▲▼中職聯盟辦公室喬遷。（圖／中職提供）

▲▼中職聯盟辦公室喬遷。（圖／中職提供）

▲▼中職聯盟辦公室喬遷。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒大聯盟22日舉行喬遷儀式，正式進駐全新辦公大樓。因應組織擴編與空間需求，聯盟會長蔡其昌自年初便積極尋覓新址，最終順利完成搬遷，為同仁打造更舒適的交流與工作空間。巧合的是，新辦公室平面設計宛如「本壘板」，為喬遷添上趣味巧思，並規劃於11月初推出小型展售空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喬遷典禮冠蓋雲集，包括副總統蕭美琴、運動部部長李洋、教育部次長張廖萬堅等貴賓親臨現場；中華電信董事長簡志誠、臺灣銀行董事長凌忠嫄等企業夥伴亦到場祝賀，六球團代表也齊聚一堂，共同見證中職36年來的重要里程碑。

蔡其昌會長感性致詞，感謝副總統蕭美琴以球迷身分到場，並肯定歷任會長與六球團的付出，「沒有球團，就沒有聯盟的存在；無論風雨或陽光，都是職棒成長的基礎。」他強調，因為有各方支持，中職才能走到今天的榮景。

李洋部長指出，中職遷新家象徵擁有穩定、專業且充滿活力的運動基地，對台灣棒球發展意義重大，並承諾運動部會與聯盟並肩合作，讓職業運動產業更上一層樓。

蕭美琴副總統則表示，中職喬遷象徵新篇章，棒球是人民生活中的重要黏著劑，期盼大家持續見證台灣職棒越來越好。

新辦公室坪數由170坪擴增至270坪，座位數提升至110席，空間增加30%，並增設四間會議室、三間儲藏室，以及兩間共享辦公室供外地球團同仁使用。媒體服務空間全面升級，另設展示區陳列聯盟重要文物，11月起更將開放展售空間，讓球迷近距離感受中職的歷史與文化。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

熱門新聞

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首度季後賽二刀流引別隊不滿

2中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

3大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

4Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1李多慧登101觀景台擔任一日店長

2張晉銘敲雙三壘安打助龜山闖8強

3「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

4狀元韋宏亮生涯首先發對決韋禮加

5中職新辦公室！展售空間11月迎球迷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366