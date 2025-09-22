從雲林筍田到領航猿冠軍奇兵　關達祐夢想幫父母蓋一棟房

▲關達祐奪冠後和媽媽相擁而泣。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿後衛關達祐，進入職業舞台五年後，終於在上季迎來職業生涯的首座 P. LEAGUE+ 總冠軍。更首度入選中華隊16人名單，邁出新的里程碑。家裡務農的達祐，個性樸實；把父母務農「一步一腳印」的堅持，內化成籃球場上的性格及養分，一步步走出屬於自己的籃球路。

▲關達祐爸爸工作處理竹筍。（圖／領航猿提供）

務農世家 形塑踏實個性

關達祐來自雲林，家裡以種植竹筍維生。父母親樸實勤奮，每日清晨四點半便下田工作，日復一日從不間斷。即便在上賽季P. LEAGUE+冠軍系列賽期間，他們仍南北往返為兒子加油，回到雲林已經是半夜兩點半，隔日仍照常早起耕農。「很累，但很開心，但覺得辛苦都有價值了。」達祐的母親回想起冠軍賽期間的奔波，眼中仍帶著欣慰。這份不辭辛勞、堅守到底的精神，深深影響了關達祐，也造就他場上耐心沉著、持續拚戰的特質。

▲關達祐（左3）代表雲林鎮南國小籃球隊出賽。（圖／領航猿提供）

強硬的外表 纖細的內在

就像達祐家鄉筍田裡長出的竹筍一樣，外層粗糙，內裡鮮嫩。達祐向來以結實的身材跟強硬的防守令人印象深刻，但在粗獷的外表下，他其實樸實真誠，內心細膩。奪冠當下；達祐便和媽媽相擁而泣，多次談及家人總是會露出感性真摯的一面。

▲關達祐上季總冠軍賽G2，將MVP小球獻給爸媽。（圖／領航猿提供）

▲關達祐冠軍金盃獨照。（圖／領航猿提供）

五年等待 終迎職籃首冠

進入職業五年，關達祐經歷過角色起伏調整，從橫衝亂撞的球風，逐漸在場上找到角色定位，成長為攻守兩端皆能提供能量的關鍵奇兵。

上季冠軍系列戰，達祐屢屢挺身而出，攻守兩端展現拼勁場，在場均15分鐘的上場時間，能貢獻1.1次抄截；全隊僅次於洋將葛拉漢及主控白曜誠，進攻端G2下半場拿下重要的7分、G7關鍵第三節單節8分，全場拿下本土次高的13分，幫助領航猿拋下橘賽彩帶的關鍵角色之一。這一冠，不僅是屬於關達祐的榮耀，更是屬於一路陪伴、默默支持的家人。

中華隊16人名單

去年球季，關達祐也首度入選中華隊 16 人名單，披上國家隊戰袍。「入選中華隊一直是我從小的夢想，能夠入選就是件好事。」即便不在最終的主戰12人名單內，但能有機會和中華隊好手們一同努力，達祐也拚盡全力的把握每次訓練，讓自己帶著更不一樣的視野回歸到新賽季的職業賽場。

▲關達祐（右）和媽媽（左）一同受訪。（圖／領航猿提供）

想為父母圓夢 家鄉蓋一棟房

新賽季達祐期許自己持續進步、幫助球隊，並打出更好的身價，「爸媽的夢想是想在家鄉雲林蓋一棟自己的房子，有機會的話，我想為他們完成這個夢。」從筍田玩耍的鄉下孩子到披上中華隊戰袍，也許從來都不是場上最亮眼的球員，但默默耕耘、樸實踏實的達祐，正一步步的走出他如同筍子般外剛內柔、節節向上的籃球路。