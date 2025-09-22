運動雲

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

▲阿崔跟南珉貞的「棒棒糖借位」讓活動掀起高潮 。（圖／阿崔提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒富邦悍將球隊在21日「寵愛天使」的賽後表演可以說是充滿粉紅泡泡，啦啦隊當中被稱為富邦三本柱當中的南珉貞跟應援團團長Travis（阿崔）合唱《只對你有感覺》，甜蜜用棒棒糖借位接吻的橋段引發全場驚呼，網友崩潰直接喊出要阿崔下二軍，但也有人敲碗要他們在一起，他們兩個人有沒有可能有下一步呢？阿崔親自給了答案。

對於這場演出，阿崔在受訪時解釋，整段設計其實圍繞著「渣男人設」。他表示，副歌結束後自己每次都會向女方示好，但對方生氣不理會，於是才拿出棒棒糖討好。最終的反轉，是拿出南珉貞喜歡口味的糖果，才換來甜蜜一笑與全場高潮。

「原本只設計牽手，最後變成十指緊扣。棒棒糖橋段是前一天晚上才臨時加進去，我有先徵詢她的意見，她也很大方答應。」阿崔透露，兩人還特地留下來練習角度與距離，避免表演看起來突兀，「我不想讓人覺得是趁機吃豆腐，而是希望帶來驚喜。」

▲阿崔跟南珉貞合唱讓網友崩潰大喊：下二軍 。（圖／阿崔提供）

談到演出過程，阿崔笑說兩人彩排時一度因為太熟悉而笑場，甚至不敢對看，「她還直接大噴笑」。不過最後雙方都拿出專業態度完成演出，「我在耳機裡都聽得到觀眾的歡呼和噓聲，那代表大家投入了，謝謝大家的反應。」

被問到是否對南珉貞有真實情感，阿崔沒有閃躲，直言：「絕對是有的啊！她那麼Nice，又很大方，我們的互動很好。」不過他也強調，兩人目前僅止於舞台設定與表演，沒有「下一步」打算。

他補充，雙方私下其實不錯，曾一起拍攝YouTube影片聊天互動，因而逐漸有了更多默契，「她很親民，能夠開玩笑，相比其他比較有距離感的女生，會讓人覺得更自在。」

由於先前在節目中被問「要選誰比較有感覺」，阿崔選了南珉貞，從那時候開始就被冠上「渣男」的稱號。他笑說：「渣男已經朗朗上口了。」也理解外界會用這樣的標籤調侃自己。

面對外界敲碗「在一起」，阿崔賣關子回應：「答案就在她的YT裡。」據悉，南珉貞即將公開錄音花絮影片，讓粉絲自行解讀兩人互動。

這場「棒棒糖借位」舞台甜到炸，也讓富邦悍將的主題日掀起另一波熱度。

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

﻿

