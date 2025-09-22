道奇後援崔南又砸鍋！9月防禦率破11　羅伯斯批：牛棚缺乏自信

▲崔南9月出賽9場吞下5敗，單月防禦率高達11.57。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇近來雖穩居國聯西區龍頭，但牛棚接連出狀況，暴露出季後賽隱憂。後援右投崔南（Blake Treinen）今（22）日在對巨人之戰只投2/3局就失3分，吞下本季第7敗，9月防禦率飆到11.57。不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍強調對他的信任沒有動搖，但罕見點名牛棚「缺乏自信」，要全體趕快振作。

崔南此戰在8局帶著1分領先登板，卻被巨人打線擊穿，先被施密特（Casey Schmitt）安打帶頭，遭連擊與保送送出致勝分，又因查普曼（Matt Chapman）滾地球失掉追加分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯賽後直言，「也許他太過想要找準位置，結果反而沒能讓打者揮空。面對亞達梅斯（Willy Adames）時球質雖有提升，但落入不利球數就沒辦法解決他。」崔南9月狀態不佳，出賽9場，0勝5敗、單月防禦率飆高到11.57。

▲羅伯斯罕見點名牛棚「缺乏自信」，要大家趕快振作。（圖／達志影像／美聯社）

其實不只崔南，道奇牛棚整體都陷入低潮，17日對費城人之戰，在6局前一度以4比0領先，但羅布勒斯基（Justin Robleski）與恩里奎茲（Edgardo Enriquez）合計失掉6分，終場遭逆轉。

羅伯斯少見公開批評道，「他們缺乏自信。大家都想投好、想把握機會，但在關鍵時刻卻沒有做到，有時甚至過於謹慎。」

不過羅伯斯仍對球隊的牛棚抱有期待，「我確信他們一定能夠回來。隊上有許多經驗豐富的投手，年輕人當中也有人打出精彩的一季，我們還有時間去調整。」