KISS OF LIFE忙內HANEUL熱跳魔笛舞、Hold up　開球嗨翻水原球場

韓國職棒KT巫師20日邀請女團KISS OF LIFE忙內HANEUL開球，除了擔任當天開球嘉賓外，他也登上場邊應援舞台，與KT巫師啦啦隊強強聯手帶來火紅全網的出局歌「魔笛舞」、〈Hold up〉。

這是HANEUL第2次受邀至韓國職棒球場，其實早在2023年時，KISS OF LIFE就曾被Kiwoom英雄邀請開球，當時HANEUL擔任開球打者，投手部分則是由隊長JULIE擔任，20日開球成為他的生涯首投。

值得一提的是，目前20歲的HANEUL出身自水原市，從國小一路至高中都在水原市八達區就學，被封為「水原的女兒」，而KT巫師的主場也位於水原，因此本次活動也被韓國網友稱作返鄉開球。

比賽當天，HANEUL身穿10號KT巫師球衣登場，她以二縫線速球的握法，無落地好球精準命中捕手手套，場邊球員、看台上的球迷皆給予歡呼聲，讚賞這位「水原的驕傲」開出好球。

開球結束後，HANEUL登上場邊應援區，在球場大螢幕的照料下，她與KT巫師啦啦隊強強聯手演出，帶給觀眾時下火紅的出局歌「魔笛舞」以及〈Hold up〉。

HANEUL帥氣的舞姿在網路迅速傳播，有韓國網友甚至誤以為是啦啦隊新成員；影片不久後也傳至台灣網友眼中，眾人紛喊「我要這個新韓援」、「真的太美了，好羨慕現場的粉絲」、「不愧是偶像」。