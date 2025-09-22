卡洛爾生涯首次「30轟30盜」　創響尾蛇隊史紀錄擊退費城人

▲卡洛爾達成單季「30轟、30盜」。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

亞利桑那響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）今（22）日於主場達成生涯里程碑，成功完成「30轟、30盜」壯舉，成為隊史首位締造此紀錄的球員，並以全方位演出幫助球隊以9比2擊敗費城人，收下2連勝。

截自今日賽前，卡洛爾已累積30支全壘打，此役6局下，他靠野手選擇上壘後立即起跑，首球就順利盜上二壘，達成單季第30次盜壘成功，這項紀錄不僅是他生涯首度「30轟、30盜」達陣，也寫下響尾蛇隊史新頁。

Corbin Carroll is the first D-back to join the 30/30 Club. pic.twitter.com/AWELhsuWNa — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) September 21, 2025

卡洛爾是今年大聯盟第4位完成「30轟、30盜」的選手，前3人分別為索托（Juan Soto）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、拉米瑞茲（José Ramírez）。同時，他也成為繼2007年羅林斯（Jimmy Rollins）、1957年梅斯（Willie Mays）後，大聯盟史上第3位單季繳出「30轟、30盜、15支三壘安打」的球員。

除了締造歷史紀錄，卡洛爾本場亦展現優異打擊火力，他單場5打數敲出2安打，包含2局下面對蘇亞雷斯（Ranger Suárez）轟出的陽春砲，單場豪取4分打點，個人本季全壘打累積至31轟，持續改寫生涯單季新高。